陳志雲返TVB門外遭千夫所指？撰長文親解打卡原因 爆曾欲離開商台：遞過辭職信

影視圈
更新時間：16:00 2026-01-14 HKT
發佈時間：16:00 2026-01-14 HKT

現年67歲的資深傳媒人陳志雲，近日因一張重遊TVB電視城的照片，引發全城熱議，外界紛紛揣測他是否將「回巢」接替曾志偉的職務。陳志雲今日（14日）於社交媒體撰寫長文，親自解開疑團，更驚爆過去曾一度考慮離開效力多年的商業電台，甚至已經遞交辭職信。

陳志雲引發「回巢」疑雲

事件的導火線源於陳志雲早前在個人Instagram上分享的一張照片。照片中，他站在TVB門外與吉祥物TVBuddy合照，此舉恰逢TVB總經理曾志偉宣布離任之後，時間點的巧合，令他即將重返TVB的傳聞甚囂塵上。

相關閱讀：陳志雲傳離開商台驚現電視城惹揣測 TVB高層回應曾志偉工作交接安排

陳志雲一原因返TVB門外

陳志雲在文中解釋，當日只是在將軍澳見客後途經TVB，才「忽發奇想，影相留念」。他坦言貼文一出，「反應更大」，不少超過十年未曾聯絡的朋友都前來恭喜他，但同時亦有聲音批評他「食回頭草」。

陳志雲： 「再見」好敏感

其實在「打卡」事件前，陳志雲已因在主持的商台節目《在晴朗的一天出發》中進行倒數，並預告將有「新人事」接任，而引起外界對他去向的猜測。他在文中承認，一個「再見」的宣傳錄音引來的反應超出預期，令他發現「『再見』呢兩個字原來可以咁敏感」，甚至連電台內部的同事也四處打探真相。

陳志雲指倒數為宣傳策略

原來，這一切只是電台為新節目做的宣傳策略。陳志雲即將與前立法會議員江玉歡一同主持晚間新節目《又係時候同一天講再見》。他表示，基於公司的宣傳策略，他之前有口難言，無法即時澄清，只能向關心他的人表示「真相好快就會揭曉」。

陳志雲自爆於商台曾萌生去意

在最新的發文中，陳志雲除了澄清「回巢」傳聞，更投下震撼彈，坦承自己並非從未想過離開商台。他寫道：「我係咪真係冇諗過離開商台呢？講老實話，係有嘅。仲試過辭職㖭。」至於究竟發生了什麼事，以及最後為何會留下來，陳志雲則在文末留下懸念，表示「遲啲繼續同大家傾落去」，讓外界對他過去在商台的經歷更添好奇。

相關閱讀：MIRROR缺席叱咤頒獎禮現轉機？陳志雲爆料傳聞有成員或趕回港出席 鏡粉提出質疑

