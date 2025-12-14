MIRROR缺席叱咤頒獎禮現轉機？陳志雲爆料傳聞有成員或趕回港出席 鏡粉提出質疑

人氣男團MIRROR早前已宣布，因2026年1月1日有工作在身，需在澳門新濠影匯舉行《MIRROR FIRST DAY 2026》演唱會，將無法出席同日舉辦的叱咤樂壇頒獎禮。然而，TVB前高層陳志雲昨日出席活動時受訪的言論，卻為事件增添了變數。

陳志雲聽聞有鏡仔會趕赴叱咤

陳志雲於昨晚（13日）出席活動時向傳媒透露，他聽到的傳聞，他表示：「如果有心嚟，嚟唔嚟到呢？都係嚟到嘅，澳門嚟香港有幾遠？不過都可能驚太辛苦啦！而家又有傳話有一兩位會趕到嚟，但其實我都唔知佢哋會唔會嚟。」他同時體諒歌手為生計奔波的辛勞，強調即使有歌手最終無法出席，樂壇依然會支持他們。對於是否會效仿過往做法，將獎項送到澳門，他笑言相信未必會。

相關閱讀：叱咤樂壇流行榜丨MIRROR強勢霸佔「我最喜愛歌曲」十強半壁江山 Gin Lee成唯一女將突圍

鏡粉質疑MIRROR分身不暇

不過，陳志雲的一番話隨即引起網上熱議。根據MIRROR的演唱會海報，演出將於1月1日晚上7時在澳門新濠影匯綜藝館舉行。大批鏡粉（MIRROR粉絲）在Threads上發文，認為傳聞並不可信。

相關閱讀：叱咤2025記招｜MC直認MIRROR缺席叱咤令場面冷清 睽違五年爭「我最喜愛」 對手始終是自己

有粉絲直言：「邊有可能呀...大家都係7:00開show，去到都散晒場啦」，點出兩地活動時間幾乎完全重疊，質疑MIRROR成員根本分身不暇。亦有粉絲認為傳言是為了刺激叱咤頒獎禮討論度，甚至質疑：「好明顯想鏡粉買黃牛入場」。更有粉絲提出，希望陳志雲能澄清「一、兩個出席」究竟是指誰，以免造成誤會。

相關閱讀：AK對未能出席叱咤感抱歉 MIRROR澳門除夕和元旦騷詳情待官方公布

姜濤激罕曝光半裸照？