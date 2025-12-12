Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

叱咤樂壇流行榜丨MIRROR強勢霸佔「我最喜愛歌曲」十強半壁江山 Gin Lee成唯一女將突圍

影視圈
更新時間：22:15 2025-12-12 HKT
發佈時間：22:15 2025-12-12 HKT

由1商業電台主辦的《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於明年1月1日舉行，其中「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」第一段投票結果正式揭曉。本屆十強名單由MIRROR成員作品主導，共佔五席，展現其人氣霸榜實力；而Gin Lee（李幸倪）憑《白夜行》成為唯一打入十強的女歌手。

本輪投票於12月8日至12日進行，由樂迷從全年「903專業推介」新上榜歌曲中，以一人一票方式選出十強。入圍作品依歌名筆劃序包括：《By my side》（Tyson Yoshi / 張敬軒）、《Lemonade》（盧瀚霆）、《On a SunnyDay》（姜濤）、《今繼》（柳應廷）、《四月物語》（林家謙）、《白夜行》（Gin Lee）、《用背脊唱情歌》（Gareth.T）、《純銀子彈》（呂爵安）、《給千億顆星選中的二人》（陳卓賢）及《說謊者》（MC張天賦）。

第二階段投票將於12月15日中午12時展開，至19日中午12時截止。此輪將從十強中決出最後五強，並於頒獎典禮當晚，由現場觀眾即場投票選出最終的「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」。

