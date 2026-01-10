陳志雲傳離開商台驚現電視城惹揣測 TVB高層回應曾志偉工作交接安排

67歲的陳志雲自2012年辭去TVB總經理一職，之後加盟商台出任行政總裁，兩年後轉任商業電台首席智囊，並主持節目《在晴朗的一天出發》，陳志雲近日在節目中倒數日子，傳出即將離開效力多年的商台。而商台昨日（9日）在社交平台發布預告片，「【神秘背影曝光】呢位人物嚟商台開咪？2026商台加入新主持？」據網民估計是前立法會議員江玉歡加入「開咪」。

陳志雲與TVBUDDY合照

陳志雲昨晚突然在IG分享影片及照片，見到他重遊電視城，站在TVB門前與TVBUDDY合照。陳志雲留言：「這條道路上我留下不少腳毛，在這裏渡過了18年…」，由於曾志偉在台慶頒獎禮當晚宣布卸任總經理一職，因而有揣測陳志雲是否重返TVB，接替曾志偉執政職務。

不少網民對陳志雲在TVB門口打卡，嘲諷對方自製話題：「人無恥便無敵」、「前輩拗（搲）撈」、「佢諗多咗」、「點會請番呢條友？呢條友成日唱衰舊公司，唯恐天下不亂」等。

陳志雲效力商台13年

TVB助理總經理（企業傳訊）黃德慧回覆《星島頭條》表示：「一直以來本公司未有機會與這位前輩聯絡。目前公司暫時未有聘請 Content Development 總經理的計劃。由於曾先生在轉任顧問之前，已用了一年的時間逐步將工作交接給四位綜藝科監製，因此相關工作已有妥善安排。知道前輩重遊舊地心情愉快，我哋都替佢開心。」

陳志雲於2010年3月捲入貪污風波被檢控，同年年底離開TVB，直到2017年其貪污定罪上訴得直，推翻所有定罪。陳志雲於2013年3月加入商台擔任行政總裁，兩年後轉任首席智囊，並主持881台節目《在晴朗的一天出發》，至今效力商台近13年。陳志雲近年又開設YouTube頻道「志雲頻道stephenchannel」。

陳志雲曾傳爆料惹禍

早前陳志雲在活動上接受訪問，爆料稱「收到風」有MIRROR成員會出席《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，有傳因此破壞一些安排，而惹禍上身，「被離開」商台節目。不過陳志雲今年1月1日曾現身頒獎禮，並與商台董事及行政總裁陳靜嫻、主席何驥合照。

