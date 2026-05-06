鼎爺父子爭產風波爆羅生門 李泳漢反指李泳豪逼兩老分身家 李家鼎於靈堂向親戚道心聲？

李家鼎（鼎爺）自前妻施明離世後，家庭糾紛越演越烈。今日（6日）他公開宣布為免死無對證，會將所有身家財產與各項事務交託給幼子李泳豪全權代辦。李家鼎更痛斥長子李泳漢與老婆嚴佩鈺（Conny）把他當作「人肉提款機」，甚至多次以施明醫藥費為由榨乾其200萬元積蓄；為免步上施明晚年遭孤立的後塵，他決心斬斷與長子一家的聯繫並劃清界線。面對父親的言論，李泳漢今日再度反擊，嘆氣強調父親其實極不情願，全是受弟弟李泳豪與台灣弟婦林妤謙（Agnes）操控才說出這些違心之論，並直指貪錢的其實另有其人。

李泳漢反指李泳豪夫婦逼父母分身家

李泳漢接受傳媒訪問，堅決否認拿過父親所指的200萬元，並稱李泳豪夫婦一直處心積慮逼兩老「分身家」。他憶述，2023年母親施明剛出院回家休養時，李泳豪除了急迫地叫爸爸李家鼎立遺囑，更要求母親盡快賣樓套現，圖謀索取兩、三百萬元來讓自己建立家庭。當時施明一口拒絕，李泳豪便不斷慫恿鼎爺上門做說客，企圖逼迫仍在康復中的母親就範。李泳漢透露，李家鼎曾在靈堂親口向眾多親戚承認，外界流傳的那些指控根本不是他本意。

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李泳漢斥李泳豪苛索金錢

李泳漢表示，去年6月曾接獲父親李家鼎的慌張求救，稱網上銀行戶口被台灣新抱Agnes竄改而無法提款，當時李家鼎更大罵細仔兩公婆行為離譜。然而到了7月底，李家鼎卻無奈地拿著一堆銀行月結單向他大吐苦水，證明戶口已被李泳豪近乎「清零」。李泳漢稱細佬不僅拿走300萬元且一句多謝也沒有，反而出言侮辱李家鼎的烹飪能力稱「你估你煮嘢真係好好食呀？」相隔幾日後戶口更再被轉走40萬元供弟婦買手袋。他強調自己由始至終一毫子都沒拿過，直斥李泳豪才是真正不停苛索金錢的人。

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李泳漢心痛李家鼎被操控

對於李家鼎在訪問中提出的種種指控，李泳漢直指內容錯漏百出，全是因為父親淪為他人的發聲與抹黑工具。他特別澄清，報道中提及施明價值5萬蚊的新床以及聘請外傭的費用，實質全數由他自掏腰包支付，絕非父親出錢。李泳漢坦言將真相和盤托出，是希望外界不要誤會他們父子不和；他毫不畏懼這些失實的指控，反而在這場鬧劇中最令他感到心痛與擔憂的，是父親目前孤立無援、完全遭人擺布。

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李家鼎兩新抱大起底？