81歲李家鼎7位數身家被榨乾！怒轟李泳漢為錢瞞施明死訊10日正X街：所有嘢交畀細仔

資深藝人李家鼎（鼎爺）與前妻施明、一對雙胞胎兒子李泳漢與李泳豪之間的家庭糾紛，近日因施明的離世而再度引爆。鼎爺在承受喪妻之痛的同時，罕有地向外界揭開家庭瘡疤，痛斥長子李泳漢夫婦將他當作「人肉提款機」，榨乾其畢生積蓄。為免自己步上施明晚年遭孤立的後塵，81歲的李家鼎決定公開作出重大安排，誓要劃清界線，拒絕繼續過人肉提款機日子。

李家鼎公開確立李泳豪為其財產執行人

李家鼎日前主動向媒體表示，決意不再被視為提款機，並公開交代身後事安排，以免他日「死無對證」，讓自己的遺願被忤逆子扭曲：「我想將來我所有嘢，包括錢銀，交俾我細仔（泳豪）去處理。」李家鼎公開確立李泳豪作為其財產執行人的身份後，再爆出：「施明死後十日先通知我，通知我之前仲問我攞咗筆錢，跟住隔咗陣先話俾我知佢媽咪走咗，我嬲到跳起，我話有冇搞錯，呢啲早唔講，正X街，你係咪人呀！」

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李家鼎踢爆大仔「講大話」

李家鼎今次公開確立李泳豪作為其財產執行人的身份，目的就是為了防止長子李泳漢日後擅自「代言」，重演施明晚年的悲劇：「我而家身體唔好，有啲嘢都唔方便做到，好似交租都要細仔幫我做。我完全肯定由細仔為我交代嘅嘢先係啱，大仔講嘅完全錯！」 在施明的身後事完成後，李泳漢曾言之鑿鑿聲稱媽媽施明過世後兩日才通知父親，但李家鼎在訪問上踢爆大仔「講大話」並爆seed地表示李泳漢在施明逝世足足十日後，有媒體率先報道死訊的最後一刻，才將噩耗告知他：「施明死咗十日先通知我，通知我之前仲問我攞咗筆錢，跟住隔咗陣先話畀我知佢媽咪走咗，我嬲到跳起。佢哋嗰陣仲話佢老母要使錢，醫院費咁囉，佢哋係攞完錢隔一陣先講畀我聽阿媽走咗喇，我問點解而家先講，佢話驚我接受唔到，所以『家下』先話畀我聽。我話有冇搞錯，呢啲早唔講，正X街，你係咪人呀！佢講大話好叻！如果唔係搵阿媽做理由，我又點會俾錢佢。」李家鼎透露這「最後一筆」金額高達六、七萬元，而多年來，李泳漢夫婦以各種醫療開支為名索錢，卻從未出示過任何單據。

對於昔日被過着人肉提款機的子，李家鼎爺無奈地形容長子李泳漢夫婦的索錢手段層出不窮：「總之一睇銀行月結單，自己都睇到腳軟，佢哋有時係點呢，今日3萬，過兩日就問攞4萬，再過幾日攞5萬。」李家鼎曾以「人無三尺高，肚裏三把刀」來形容大媳婦Conny，指她與李泳漢「一哭二鬧三上吊」，利用施明作為擋箭牌，不斷向他施壓：「佢講唔掂我就搵個老婆，老婆都講唔掂我，佢就死𦧲，佢搵個老母做扶手棍。佢好古惑，硬唔得就軟，一哭二鬧三上吊嗰啲。」結果本來因《阿爺廚房》而帶來可觀的財富，原本晚年無憂的李家鼎被掏得近乎空殼：「有得做就一定要做。以前一向係人哋搵我借錢，而家衰到問人借返轉頭。」追問下李家鼎稱沒法計算被苛索多少，只粗估計至少二百萬。施明離世後，李家鼎難抵打擊致健康下滑，身形暴瘦變紙板人，施明出殯當日不單無法言語，更需要身旁親友攙扶，場面令人心酸，午夜夢迴，李家鼎曾夢見施明：「我話我永遠照顧你，但佢無答我，我晚晚都喊，我對佢無憾，佢只係畀大仔胡塗咗佢，事情都發生咗，我咪當自己唔知做錯咗啲咩囉！」

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李家鼎決心斬斷與長子一家的聯繫

在家庭風暴中，最讓李家鼎感到安慰的，是細仔李泳豪與其妻子Agnes的孝順：「泳豪對我對家庭都好盡責好忠心，唔會奸狡。」對於大仔早前指細佬謀家產，及操控父親指控，鼎爺再斬釘截鐵否認︰「冇啲咁嘅嘢！」李家鼎更再三為被李泳漢抹黑成「惡魔」的細媳婦Agnes平反：「呢個細新抱幫我好多忙，連日為我奔奔走走，任勞任怨。佢哋兩公婆日日都嚟探我，細新抱對我真係好好，餵我食飯。細仔點攰，都會攞飯嚟俾我。我啲細佬細妹，亦有嚟探我。」經歷這一切後，李家鼎決心斬斷與長子一家的聯繫：「我唔想再見佢哋，佢哋唔係人嚟。」他表示，過去支付長子一家的外傭合約也將終止，未來的生活開支需由他們自己負責：「而家唔關我事，佢自己搞掂，我最愛嘅人都走咗，我仲理佢（李泳漢）仲乜？佢個仔都六歲，仲關我咩事？其實我清醒咗好耐，過去我只係睇在施明同啲孫份上咋。」事實上報道亦有提及，有網民發現去年3 月大新抱Conny在醫療用品二手網站，送走施明用開的醫療床，亦有指今年3月11日下午，大新抱Conny在又一城名店CHANEL開心shopping，同月21日施明逝世。