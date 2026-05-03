25+英皇群星演唱會直擊 阿Sa蔡卓妍婚後首登台 Twins關智斌熱舞 張敬軒唱功震撼全場

一連兩場的《25+ 英皇群星演唱會》今日（3日）於啟德主場館隆重開鑼，首場演出陣容星光熠熠，由樂壇天后容祖兒壓軸，並由組合Twins率領近百人樂隊及舞蹈員團隊打頭陣，關智斌（Kenny）接力炒熱氣氛。其他重量級演出單位還包括古巨基、李克勤、張敬軒、陳慧嫻、陳偉霆（William）、李幸倪（Gin Lee）、曾比特（Mike）、泳兒、洪卓立、陳家樂、許靖韻等一眾歌手，星光璀璨。英皇集團主席楊受成博士、高層霍汶希（Mani）及演唱會總監製劉偉強亦到場坐鎮，支持這場公司盛事。

阿Sa蔡卓妍結婚後首次踏台板

由於今晚是阿Sa（蔡卓妍）宣布結婚後首次舞台演出，關智斌講起恭喜公司25周年慶典期間，問阿嬌（鍾欣潼）講起恭喜這件事，身邊有一個人要恭喜：「大家說是嗎？可否四萬人一起祝賀我們的好朋友阿Sa新婚快樂？」全場人即高呼「新婚快樂！」送給阿Sa，阿Sa接連報以多謝，並尷尬表示，這些事返回後台才搞啦！

相關閱讀：25+英皇群星演唱會丨重溫過往家族騷陣容 謝霆鋒王傑同台、何超儀縮骨功 容祖兒與兩天王齊聚紅館

他們表示很開心，在這公司20多年，阿嬌表示，Twins是長青樹元老級，又指有一句說話是「入了冤枉（英皇）娛樂，可確保青春，大家都青春貌美。」關智斌感覺就像在Never Land的感覺一樣，永遠不會長大像小朋友一樣。阿Sa窒他說：「智商方面！」

之後阿Sa表示，得知公司舉辦25周年演唱會即感到非常興奮和期待，因為可以做一些平時不同的事，平時唱很多經典歌，這次可以揀公司其他歌手的歌來唱，因為這些歌平時只會在K房唱，這次可以搬上舞台與大家一起分享，可以跟四萬人一起唱K感覺很好。

相關閱讀：「25+英皇群星演唱會」王雙駿突辭任無損大局 總監製劉偉強率精英團隊陣容依然鼎盛

古巨基聲音沙啞靠類固醇開聲

古巨基演出時聲音有點沙啞，當他唱完Medley表示，這幾天自己聲帶發炎，感到抱歉未能以最佳狀態唱歌，前兩天去看醫生還用鏡頭從鼻腔伸入照聲帶，聲帶仍然腫脹中，今日出最後一招就是用類固醇開聲，把聲返來了一點點，自己也想盡力，因為不想錯過今晚公司25周年演唱會，他又指，已為剛剛的Medley改了名為「勁金基歌」希望之後有機會用最佳狀態唱給大家聽，之後他以一曲《愛與誠》為演出作結，由於他狀態欠佳，所以要求在場觀眾與他合唱。

相關閱讀：「25+英皇群星演唱會」盲盒名單揭曉 5月3日終極加開 謝霆鋒容祖兒Twins領軍表演

李克勤自嘲輩份

李克勤表示，很久沒有在香港唱歌，昨日仍在內地演出中，首先祝英皇25+生日快樂，他感到自己在公司的位置非常尷尬，他這個年齡和資歷屬於耆英級輩分很高，但較遲加入公司，剛剛在後台見到Twins，他說：「我也要叫Sa姐、嬌姐及Kenny哥！」他又表示，今晚有很多歌手在場也有很多不同歌迷，他說：「不論是那位歌手的歌迷，也當作是支持我。」之後他便唱出《月半小夜曲》及《紅日》再次將現場氣氛推高。最後邀請了與他在內地合作演出綜藝節目的曾比特一起合唱一曲《給自己的信》。

之後陳家樂及衛詩雅在洪卓立演唱的一曲《彌敦道》配合下上演一幕音樂劇，最後衛詩雅盡顯影后實力，即場會合劇情落淚。

陳慧嫻與後輩演唱金曲

陳慧嫻與60人合唱團及40人組成的管弦樂團一起演出，她祝願英皇繼續有30、40，甚至100歲生日派對，但她來到現場覺得自己有點老，由於她是新加入英皇這個大家庭，而且覺得自己很新，但她在樂壇已經40年，英皇娛樂只得25年，希望公司有更多新成員加入。之後她與公司的師弟黃明德、黎展峯、洪助昇及曾傲棐一同演唱《千千闋歌》及《跳舞街》。

張敬軒unfollow事件後首登台

張敬軒（軒仔）自unfollow 圈中好友事件後，首次在舞台演出。張敬軒表示，開心來到啟德主場館慶祝英皇25周年生日，多謝大家來臨這個派對，時間飛快眨眼間他已加入英皇大家庭13年，開心這公司有很多愛錫他的兄弟姊妹及好同事，最緊要是有很多愛錫他的粉絲。張敬軒續指，加入英皇13年裏，這個大家庭給予他很多資源做了很多里程碑有意義的演唱會，今日用這身份說聲生日快樂，隨後會一口氣送出自己幾首代表作給大家，張敬軒說：「人生首次在香港四萬人場館唱歌，希望今晚與四萬人一起大合唱。」

相關閱讀：張敬軒IG追蹤名單大清洗 突unfollow王菀之容祖兒陳卓賢等多年好友 與新功能有關