25+英皇群星演唱會丨重溫過往家族騷陣容 謝霆鋒王傑同台、何超儀縮骨功 容祖兒與兩天王齊聚紅館

英皇群星演唱會丨英皇娛樂宣布將於2026年5月4日假啟德體育園舉行「25+ 英皇群星演唱會」。其實英皇娛樂1999年成立至今，共舉行過兩次旗下群星演唱會。《星島頭條》帶你重溫2002年、2010年、2015年英皇娛樂家族演唱會的鑽石級陣容，一同回顧盛況，預測今次歌手名單！

英皇群星演唱會5月啟德舉行

近日，英皇娛樂（EEG）宣布為慶祝成立逾25年，將於2026年5月4日晚上7時在啟德主場館舉行「25+英皇群星演唱會」。官方海報將一眾巨星化為卡通人物，引發全城樂迷瘋狂競猜出席陣容，話題十足！當中英皇的中流砥柱謝霆鋒、容祖兒、古巨基、Twins、張敬軒被放在當眼位置。在期待這場世紀盛宴的同時，亦有網民憶起英皇過去幾個重要里程碑的演唱會，期待這次「25+ 英皇群星演唱會」再掀香港樂壇集體回憶。

英皇三週年慈善演唱會熱爆紅館

2002年12月7日，英皇為慶祝成立三週年，於紅磡香港體育館舉行了盛大的慈善演唱會。當晚旗下歌手傾巢而出，陣容之鼎盛，至今仍為人津津樂道。當年除了有陳奕迅、容祖兒、謝霆鋒、Twins等核心成員，更有當時剛成年的Boy'z（關智斌 Kenny、張致恒 Steven） 、陳冠希、鄭伊健、何超儀，以及謝霆鋒與王傑歷史性同台合唱。當中容祖兒表演踢纓槍、Twins表演行紙樓梯、何超儀表演縮骨功等，可謂幕幕經典。

此外，2010年英皇亦曾出動全公司歌手舉行了《英皇盛世10周年巨星演唱會》，歌手分成紅白兩組，為《英皇10周年演唱會》演出。

英皇15週年澳門演唱會移師澳門

2015年，英皇娛樂為慶祝成立15週年，於2015年8月22日移師澳門威尼斯人金光綜藝館，舉行了《英皇娛樂15週年和華麗有約澳門演唱會》。這場演唱會同樣是星光熠熠，陣容不但見證了元老級藝人的地位，也展示了樂壇新力量的加入，體現了英皇大家庭的傳承與壯大。

15週年演出陣容包括謝霆鋒、容祖兒、古巨基、Twins、林峯、泳兒、張敬軒、陳偉霆、洪卓立、鄭希怡、鍾舒漫、BOYZ、羅力威、FAMA、林欣彤、馮允謙、吳浩康、洪杰、許靖韻、陳凱彤等。

從三週年到十五週年，可以看到謝霆鋒、容祖兒、Twins等核心人物依然是英皇的中流砥柱，同時也加入了如張敬軒、陳偉霆、林峯、古巨基等極具影響力的歌手，讓英皇的版圖更加完整。

網民期待25+演唱會重現經典

事隔超過20年，英皇再次以「Ensemble」為主題，召集「殿堂級傳奇」與「耀眼新星」。回看3週年、10週年、15週年的強大陣容，不禁讓人期待當年演出過的巨星，除了謝霆鋒、容祖兒、Twins、古巨基、張敬軒等，會否有更多曾效力英皇娛樂的巨星，在「25+ 英皇群星演唱會」的舞台上再次聚首。

