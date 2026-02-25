「25+ 英皇群星演唱會」5月4日啟德開唱 謝霆鋒盼與「家人」合作 容祖兒藉音樂晒看家本領

英皇娛樂正值誕生於千禧前夕—1999年。一路走來的25年伴隨港人，乃至全球華人度過不少喜怒哀樂的時刻，也成為各世代人的成長背景插曲，甚至主題曲。「25+ 英皇群星演唱會」將於2026年5月4日在啟德體育園主場館盛大舉行。演唱會總投資額逾億元，屆時英皇娛樂旗下藝人包括天王天后、影帝影后、實力唱將與耀眼新星將齊聚一堂，上演破天荒的跨世代驚喜合作，讓陪伴大家走過25年的經典旋律以創意聯乘形式震撼重現，以別開生面的形式向觀眾呈現不一樣的經典歌曲。

張叔平擔任演唱會美術總監

「25+ 英皇群星演唱會」以「Ensemble」為主題，其核心意義是共創同行糅合音樂演唱及演奏、電影、戲劇舞台、舞蹈與跨界表演等效果，銳意將啟德體育園主場館打造成一個世紀樂園，與觀眾共行穿梭過去未來，成就當下。演唱會特意邀來強大主創陣容指導，包括由香港電影領軍人物之一、金像奬最佳導演、全運會總導演劉偉強擔任總監製以深厚的電影語言與舞台創意呈現廣東歌的精彩絕倫；曾參與《阿飛正傳》、《重慶森林》、《東邪西毒》、《花樣年華》、《2046》、《讓子彈飛》及《一代宗師》等殿堂級華語電影、屢獲金像獎殊榮、最具國際影響力的美術指導、服裝設計師及剪接師之一張叔平擔任演唱會美術總監，向觀眾呈現前所未有的體驗；並由為謝霆鋒啟德演唱會擔任音樂總監、香港殿堂級音樂製作人王雙駿擔任音樂總監。

謝霆鋒喜見許多「新成員」加入

今次演唱會可謂「傾巢而出」，作為英皇娛樂「元祖級」成員謝霆鋒有感：「我從小在英皇長大，我常常對外笑稱我的人生有超過一半的時間與英皇有關，見到整個大家庭越來越多新成員加入，我由心感到高興，我自己都好期待和他們有合作火花。」超過25年的核心成員容祖兒（Joey）感性表示：「我自1999年在英皇娛樂正式出道，多年來與公司一同成長，這裡不單是我事業的起點，更加是人生的起點，在這裡我收穫了可貴的親情和友情。對我而言，英皇是我的家，老闆、老闆娘，以及每一位同事都是我的家人。我非常期待在這個晚上，透過音樂，用我們的『看家本領』，與大家分享英皇娛樂特有的人情味和團結精神。」霍汶希（Mani）從昔日經理人走到今天，成為英皇娛樂集團營運總裁，至今已超過25年，對於這次週年演唱會別具一份堅持：「楊博士曾說過，有人的地方就有娛樂，要與這片土地及人們連繫起來，相信演唱會是最直接、最能與眾同樂的方式。」

