張敬軒IG追蹤名單大清洗 突unfollow王菀之容祖兒陳卓賢等多年好友 與新功能有關

張敬軒 (Hins Cheung) 近年活躍於社交平台，其 Instagram (IG) 帳戶擁有超過百萬追蹤者，憑藉其風趣幽默的帖文和與粉絲的親密互動，一直深受網民追捧，更被封為「IG萬人迷」。他不時在網絡上製造熱話，無論是與家傭「遮遮」的早餐互動，還是開Live與粉絲聊天，都展示其創意無限的一面。

張敬軒IG追蹤名單Unfollow過千名人

不過，就在昨晚（4月10日），有眼尖的網民發現，張敬軒的IG帳戶進行了大規模的「清洗」，取消關注了逾千人。這次「unfollow」的名單星光熠熠，當中包括多年的好友如 王菀之 (Ivana)、容祖兒 (Joey)、蔡卓妍 (阿Sa)、關智斌 (Kenny)，還有合作無間的填詞人黃偉文 (Wyman)。此外，多位新生代歌手，如林家謙 (Terence)、Tyson Yoshi（程浚彥），以及人氣男團MIRROR的成員陳卓賢 (Ian)、盧瀚霆 (Anson Lo) 和姜濤，同樣被取消關注。

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張敬軒fan club亦已不在追蹤名單之列

張敬軒今次在IG大規模取消關注逾千人，截今午1時，追蹤名單從4k減至2,680，至張敬軒的fan club hcfc亦已不在追蹤名單之列，事件惹來網民的重大關注，有人問：「想知點解軒公會unfollow 咁多人嘅？」、「好擔心，軒仔發生乜事？ 點解ivana都取關？你還好嗎？」、「怎麼會這樣啊，希望軒仔不要不開心才好急死我了。」、「軒出甚麼事啦？命令軒立馬開直播讓我們看看他。」、「連hcfc都取關了……不正常啊。」、「我點進去的時候刷新卡了一下，從40xx變成現在2837」、「你要身心都健康，我真是好擔心。」張敬軒追蹤名單除了品牌外，仍見有鄭裕玲、劉天蘭、蘇施黃、盧廣仲、MIRROR的Edan和Lokman、練美娟、楊詩敏、ERROR的何啟華、趙學而、程人富和韋羅莎等等。不過有網民則估計，這或與IG新增的「朋友」功能有關，如全新「朋友」名單： 個人主頁的「追蹤中」逐步調整為「朋友」清單，專門分類雙方「互相追蹤」的帳號，隱私性更高。所以估計張敬軒只是將他們搬到「朋友」一欄，只有互相關注的朋友才看到名單，而非真正取消關注。

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