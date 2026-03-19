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「25+英皇群星演唱會」盲盒名單揭曉 5月3日終極加開 謝霆鋒容祖兒Twins領軍表演

影視圈
更新時間：17:15 2026-03-19 HKT
發佈時間：17:15 2026-03-19 HKT

「25+英皇群星演唱會」自公布以來反應熱烈，5月4日場次火速售罄。為回應一眾樂迷支持，大會今日驚喜宣布終極加開5月3日最後一場，機會難得，絕不加場！加場門票將於3月26日上午11時於Klook優先訂票平台開售，3月30日中午12時開放恒生信用卡優先搶飛，並於3月31日上午10時正式公開發售，勢必掀起新一輪搶飛熱潮。

謝霆鋒容祖兒Twins分章節獻唱金曲

大會率先揭曉5月4日演唱會表演藝人盲盒名單！演唱會共分為數個篇章，以多首膾炙人口的金曲帶出每個篇章的獨立主題，由謝霆鋒、容祖兒、古巨基、Twins、李克勤、陳慧嫻、李幸倪、關智斌、曾比特分別領軍，在各自的專屬篇章帶上同門年輕歌手助陣：洪卓立、泳兒、許靖韻、鄧小巧、海兒、洪助昇、黎展峯、曾傲棐、黃明德、Daze in White、Locksmiths、Sulis、The Lemon Ones，一同為「25+ 英皇群星演唱會」帶來意想不到的驚喜表演。

大會今日驚喜宣布，「25+英皇群星演唱會」終極加開5月3日最後一場。
大會今日驚喜宣布，「25+英皇群星演唱會」終極加開5月3日最後一場。
英皇群星獻唱金曲。
英皇群星獻唱金曲。
幕後班底強勁。
幕後班底強勁。
劉偉強、張叔平兩大師加持。
劉偉強、張叔平兩大師加持。

劉偉強張叔平兩大師加持

演唱會總監製劉偉強率先透露從未曝光的演唱會細節：「兩晚陣容與內容絕大部分保留原汁原味，當中亦會個別加入驚喜新元素，務求讓觀眾見到全新組合配搭，感到物超所值！」他續表示演唱會將準時晚上七時正開始，流程緊湊，笑言觀眾千萬不要遲到。美術總監張叔平首度公開舞台設計理念：「這次無論是影像、道具和舞台是一個整體，所有的鋪排是時間和空間相關，絕對會勾起大家的集體回憶。這次的舞台可以說是前所未有，不再僅僅是一個主舞台、一個延伸舞台，而是兩個充滿驚喜的主舞台，每一位入場的觀眾都可以有與以往不一樣的啟德體驗！」

英皇盛世派對延續狂熱

3月27日，周國賢（Endy）、女子組合VIVA（姜詠鑫Ada、李晞彤Carina、馬思惠Macy、張鈊貽ValC）、曾傲棐（Arvin）、黃明德（Dark）及何佩瑜（Jeana）將再度聯乘本地DJ組合「節拍星期五」（Beat Friday），舉辦「英皇盛世之夜」派對，延續狂熱！下月英皇娛樂更將於尖沙咀星光大道舉辦「英皇娛樂 25+ 限定展」，詳情請密切關注官方社交媒體公布，粉絲萬勿錯過！


演出詳情
活動日期：2026 年 5 月 3及4 日
活動時間：7:00 PM
地點：KAI TAK STADIUM (啟德體育園主場館)
票價：HKD  $1680 / $1380(企位/座位) / $980 / $680 

【5月3日場次開售日期】
3月26日早上11點：Klook優先訂票
3月30日中午12點：恒生信用卡優先搶飛（快達票HK Ticketing）
3月31日早上10點：公開發售（快達票HK Ticketing、大麥）

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