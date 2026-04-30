謝賢激罕現身太平山頂 89歲坐輪椅消瘦冇牙紮馬尾仍然型仔 親民零架子顯巨星風範

現年89歲的一代紅星「四哥」謝賢，2022年憑電影《殺出個黃昏》歷史性地成為香港電影金像獎最年長的影帝，近年鮮有公開露面，享受退休生活。早前他曾被拍到需以輪椅代步，健康狀況備受關注。近日有網民在香港太平山頂的一間咖啡館意外「捕獲」四哥，其近況罕有地曝光，雖需輪椅輔助，但其巨星風采絲毫未減，再次證明「型足一世」的傳奇。

謝賢紮馬尾瀟灑依然

當日，謝賢被網民目擊與三位年輕友人一同在山頂的咖啡店喝咖啡，享受悠閒時光。儘管已是耄耋之年，四哥的打扮卻比身旁的年輕人更加時尚搶眼。他身穿一套暗紅色的型格運動裝，搭配藍色長褲和長筒襪，頭戴帽子並架上其招牌太陽眼鏡，低調中盡顯潮流觸覺。最為標誌性的，依然是他腦後那束扎得一絲不苟的馬尾，即使安坐輪椅上，腰板依舊挺直，氣場十足。

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謝賢消瘦冇牙仍然型仔

從近距離照片可見，四哥身形明顯比以往消瘦不少，臉頰凹陷，手上也出現了老人斑。有網民更留意到他似乎已沒有牙齒，說話時嘴巴微微內縮，但他並未因此選擇佩戴假牙。即便如此，這份從容與自信，配上他與生俱來的明星氣質，整體感覺依然瀟灑有型，風采不減當年。

謝賢親民零架子

雖然貴為殿堂級巨星，但謝賢親民的作風向來備受稱讚。據現場網民透露，當他們上前禮貌地詢問是否可以合照時，心情大好的四哥想都沒想便一口答應。無論是站著還是蹲下配合鏡頭，他都非常有耐性，全程面帶微笑，絲毫沒有半點巨星架子，盡顯老派藝人的專業與風度。

謝賢並非完全不能行走

對於外界關心他需要坐輪椅的健康狀況，熟悉謝賢的人都知道，他並非完全無法行走，只是年事已高，雙腿力氣不如從前，難以長時間步行，因此外出時選擇以輪椅代步，既方便又安全。而他當天乘坐的是全自動輪椅，自己也能輕鬆操控。

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