謝賢再被爆「爺孫戀」秘聞 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收謝婷婷珠寶附「歸還通知」

89歲的「四哥」謝賢當年與年差49載的上海女友Coco譜「爺孫戀」，轟動一時，二人相戀12年，分手時更傳出Coco獲贈2,000萬分手費。Coco近期活躍於社交平台，數度拍片大談與謝賢昔日戀事，近日Coco又再爆料，稱謝賢當年追求自己，曾借用女兒謝婷婷的珠寶，以博取佳人歡心。

謝賢前女友華服配「借來」珠寶

謝賢前女友Coco自分手後鮮有公開露面，近期卻在小紅書分享與謝賢的12年「爺孫戀」往事。據Coco回憶在2004年初認識謝賢，二人相約食午飯後，謝賢臨返港前便邀請Coco到香港遊玩。

有一次Coco因事來港，當她抵達酒店時，驚喜收到已放在酒店房內的禮物，當中有一套為她準備的晚禮服，及搭配禮服的珠寶，以及一張字條。只是謝賢在字條上直白寫明：「My dear Coco此珠寶需歸還，珠寶是我女兒的，裙子是我為你選的。」讓Coco覺得謝賢非常有意思。

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Coco與謝賢於上海相識

謝賢前女友Coco亦提到二人在上海相識，甚至回味當時第一眼見到謝賢在酒店大堂食雪茄時，就被對方的風度吸引：「Oh my god，這個男人好帥，穿西裝的樣子。」謝賢翌日約Coco食午餐，她笑言自己當時欲擒故縱：「我說這樣你等一下，我安排一下，如果朋友可以取消，我就過來跟你吃午餐，其實我根本沒有安排午餐。」

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Coco爆謝賢出奇招親近

二人食飯後，謝賢要求Coco送自己去機場：「陪他到外面抽雪茄，2004年冬天很冷，我只穿一件羊絨大衣，他一隻手抽着雪茄，把自己的皮夾克（皮褸）打開，他說『我的身體很暖的，你把你的手放在我衣服裡面，我來幫你暖，你不要冷，不怕的』。我輕輕地放在他肩膀上，能感覺他心跳好快，我就知道這個男人是100%喜歡我了，一見鍾情。」

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Coco又提到心目中的男神曾是方中信，當年謝賢得悉後，帶她去打波見方中信，更向對方「示威」：「你知道嗎？我女朋友很喜歡你。後來她跟了我之後，她就不喜歡你，我是不是比你帥？」Coco稱方中信只能回應：「大哥，你永遠是全香港最帥。」不過Coco疑「消費」謝賢的舉動，被網民批評：「她是缺錢了嗎，感覺男方家那邊完全不想回應的感覺」、「一般過了很久突然冒出來基本上就是沒錢了」等。

謝賢一生有過五位女友

早於50年代已入行的謝賢，從影至今逾70年，當年憑英俊瀟灑外型，主演無數經典作品，而謝賢的感情生活，更是同樣精采。謝賢曾透露一生之中有過五位女友，以及兩段婚姻，與首任太太甄珍於1974結婚，卻只維持兩年便結束婚姻。謝賢直到1979年與狄波拉結婚，二人育有大仔謝霆鋒及細女謝婷婷，只是最終在1995結束關係，回復單身。謝賢之後遇上Coco，曾透露二人交往最後三年「有愛無性」。

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