謝賢最細孫仔正面照首曝光 一部位似足媽媽謝婷婷 7個月大洩資優BB潛能？

現年43歲的謝賢女兒謝婷婷（Jennifer），自2019年誕下女兒Sara後便淡出幕前，長居加拿大。去年她大方公開與外籍型男Mathew的新戀情，並在7月迎來兒子Brooklyn Milne的誕生。一直以來，謝婷婷都極為保護兒子，從未讓他的正面曝光。然而，近日她終於「解禁」，在社交平台首次分享了Brooklyn的可愛正面照，引發網民熱烈討論。

謝婷婷兒子鼻子極似媽媽

在謝婷婷分享的影片中，她正在網球場上揮灑汗水，而僅7個月大的兒子Brooklyn則乖巧地坐在場邊的看台，扶着欄杆坐得非常穩，專注地觀看媽媽打球。鏡頭捕捉到Brooklyn的極可愛樣貌，這位漂亮的混血寶寶戴着一頂棕色帽子，擁有一雙靈動的大眼睛、又長又密的眼睫毛，以及與媽媽謝婷婷極為相似的鼻子，面珠飽滿嫩滑，模樣相當俊俏。他不時回望鏡頭微笑，融化了無數網民的心。

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謝婷婷兒子是「資優BB」？

由於Brooklyn僅7個月大就能穩妥地扶着欄杆安坐，並專心地看著媽媽打球，不少網民都驚訝於他的穩定性與專注力，紛紛留言大讚他是「資優BB」。此外，今日謝婷婷再次發布Brooklyn的正面照片，背景顯示他們正在飛機上，並標註了「YVR → HKG」，證實她正帶着兒子從溫哥華返回香港，讓不少粉絲期待能在香港捕捉到他們一家四口的溫馨畫面。

謝婷婷醉心網球

謝婷婷自幼便是網球健將，即使成為人母後亦未有放棄這項運動。她曾於內地綜藝節目與前「大滿貫」冠軍李娜對打，並獲對方稱讚有潛質，可見其實力非凡。如今有可愛的兒子在場邊打氣，相信更為她增添了無限動力。

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