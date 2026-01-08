Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

謝賢細女謝婷婷一家四口閃現香港 帶型男新歡、子女低調回港探親 曝光奢華住處望維港景

影視圈
更新時間：12:00 2026-01-08 HKT
發佈時間：12:00 2026-01-08 HKT

43歲的謝霆鋒胞妹謝婷婷（Jennifer）2019年誕下女兒Sara，之後長留加拿大生活，去年公開新戀情，並為外籍型男Mathew誕下兒子Brooklyn Milne，謝婷婷不時放閃晒幸福。謝婷婷囝囝已出世半年，近日一家四口現身香港，估計謝婷婷帶另一半及兒子回港探親。

謝婷婷另一半湊仔

謝婷婷昨日（7日）在IG分享影片，見到一家人入住港島區的五星級酒店，有廳有房佔地約千呎，還可飽覽270度維港景色，每晚索價約9,000元至12,000元，相當奢華。謝婷婷拍攝房間環境時，見到Mathew抱住兒子睇海景，而囡囡Sara則坐在一旁，表現乖巧。

謝婷婷一家低調抵港，即相約好友食飯，見到謝婷婷在IG限時動態分享新相，與Mathew帶同囝囝見友人，BB被好友抱住影相，未見扭計。另一張照片見到謝婷婷抱住兒子，面前放有一大堆Labubu公仔，相估是送給小朋友的禮物。

謝婷婷香港有物業

謝婷婷數年前返回加拿大溫哥華定居，向網球界發展，間中會帶女兒返港探父母。雖然謝婷婷離港多年，但有指哥哥謝霆鋒早在2017年擲3,000餘萬元，贈送西環「維壹」的千呎豪宅予謝婷婷，作為生日禮物及嫁妝。而謝婷婷亦曾以首置名義，斥資1,710.6萬元購入跑馬地山光道新盤「THE ASTER」低層連平臺特色戶。相信今次因短暫返港，懶得執拾家居而選擇入住酒店。

