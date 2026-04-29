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東張西望｜待嫁貌美港女「美容變毀容」  全面紅腫流膿影響視力  美容師老公狂侮辱：報警啦

影視圈
更新時間：22:00 2026-04-29 HKT
發佈時間：22:00 2026-04-29 HKT

今晚《東張西望》，報道一單今年尾將會結婚的港女接受美容院微針療程，之後竟然導致接近「毀容」狀態，面上大面積地出現紅腫和膿皰極其嚇人，事主張小姐更一度出現呼吸困難，以及「塊面腫到睇唔到嘢」的狀態。張小姐及後要求賠償，就遭涉事美容師的老公大聲指罵及冷嘲熱諷，一度指「你出得呢個門口，所有嘢都唔關我哋事」，令張小姐情緒激動哭，最後報警求助。

張小姐「美容變毀容」

張小姐將於今年尾結婚，並選擇出國影婚紗相。於出發前的數天，張小姐決定前赴位處觀塘工廈的一間美容院做Facial。該名美容師已為張小姐服務2年，當天美容師就向她推介微針療程，從而改善張小姐面上的皮膚質素。張小姐指美容師再三表示不會影響皮膚，故此張小姐就決定接受相關療程。

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張小姐「嘢都睇唔到」

張小姐表示，接受療程時而感到不適，「面上感到好麻」，但並未有叫停。到翌日張小姐的噩夢來臨，她發現整張臉都出現大面積紅腫，上面更出現流膿狀態，從她提供的影片和相片中，張小姐的面和頸都出現直達毀容級數的破壞，十分嚇人，嚴重的發炎更一度影響她的呼吸，雙眼更「腫到睇唔到」。之後張小姐睇醫生，即使打完類固醇針及服用抗生素，張小姐的病情依然十分嚴重，醫生都明言她於短時間內都難以上妝，張小姐不止難出國拍照，甚至會影響年尾的婚禮。之後張小姐於家人和朋友的陪同下，到美容院要求賠償。

張小姐、美容師賠償傾唔掂

張小姐的賠償方案，包括退還美容費720元、出國拍婚照的費用24000元、誤工費20000元，以及之後的醫療費實報實銷，美容師隨即打電話予其丈夫，丈夫一到場就大聲指罵指不會賠償，並指「你鍾意報警就報警」。美容師之後再跟張小姐商討，要求對方簽和解書認同美容院沒有做錯，表示會退回720元美容費，並發10000萬元慰問金，而張小姐之後的醫療費用，就只肯負責10000元，明顯雙方於賠償的方案上存在嚴重分歧。

美容師老公狂鬧張小姐

張小姐跟友人到美容院據理力爭，但她指再次被美容師的老公指口篤鼻狂鬧，表示「呢個已經係我哋最多嘅offer」，並指痛哭中的張小姐對他們情緒勒索，並多番作出言語上的侮辱，最後張小姐不接受對方的賠償方案，決定報警。東張亦有致電美容師，後者表示她已向張小姐講明或會引起紅腫後果，但張小姐堅持要做，她最後都有尊重客人意願。

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