東張西望｜30歲男大廈大堂屙屎屙尿 堵垃圾阻鄰居黐𨋢門神憎鬼厭 前法團主席父助紂為虐

今日《東張西望》報道，大埔一私樓出現疑似反社會人格住客，這名大約30歲的瘦削男，竟然於所住大廈群意大肆搗亂破壞，曾經於大堂防煙門外大便，又於大堂正中心小便，更肆意將大廈大量垃圾翻出倒在鄰居的門口以及後樓梯，又將垃圾塞落大廈電梯的𨋢槽，並用膠紙黐實電梯門，簡直是無惡不作極度擾民。這位人神共憤的住客卻有人撐腰，原來他就是大廈業主集團的前主席！

無業男大廈大肆搗亂

《東張西望》今晚報道，這名無業男大約30歲，據街坊所講，他讀中學時無論外表或行為都十分正常，畢業後一度到油站工作，但之後卻在原因未明下變成無業，長期在大廈附近活動的他變得無所事事，開始在大廈範圍內到處破壞，弄得整幢大廈的住客雞犬不寧。

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無業男放竹枝陷害女街坊

這位無業男跟父母一起住在大廈，住在他們一家三口樓下的女街坊向《東張》表示，一天她發現樓上住客噴水落街，她上去一看究竟，發現其父也不得其門而入，後者向她表示其子不開門給他。隨後無業男的父親向他表示「連人哋都話你個腦有問題喇」，無業男之後就針對這位女街坊，曾經將竹枝放在後樓梯頂，女街坊開門倒垃圾時，幾乎被竹枝掟中頭部；又深夜撳女街坊門鐘，後者忍無可忍報警，但警方只認為無業男是惡作劇。女街坊隨後向無業男道歉，後者才放過她。

無業男盡情破壞電梯

不過無業男卻將戰線無限延伸到整幢大廈，大廈電梯的CCTV拍到無業男曾經將大量垃圾踢入電梯中，又拍到他用膠紙黐實兩邊電梯門，他更將大量煙頭、雞骨等塞入電梯槽中，街坊表示電梯因而在數月內壞過5、6次，而大廈只有一部電梯，讓住戶進出極不方便。

無業男大堂公然大小便

女街坊之後更大爆無業男曾於大廈大堂的防煙門外大便：「佢打開度門之後，就除褲屙咗篤好大嘅大便，之後佢爸爸就幫佢執番！」。無業男的爸爸，原來就是大廈的保安員兼業主立案法團前主席，所以好多住客投訴，他都為兒子隱瞞及善後，曾有住戶的單車遭偷去後向無業男的父親投訴，表示如果最後不物歸原主就會報警，最後都是由無業男的父親交還。另外，CCTV亦都拍得無業男在大堂公然小便，住戶報警後，就指警方表示「冇乜大不了」，事件只能不了了之。無業男因為有人撐腰，故惡行越來越離譜，《東張西望》就預告無業男更開始玩火，詳情就要留意明天的《東張西望》節目。

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