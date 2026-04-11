東張西望丨港男求愛不遂墮法事騙案 以為天降橫財可助姻緣運 18萬元身家一鋪清袋

TVB節目《東張西望》今日（11日）報導，一名為情所困的男士K先生（化名），因求愛不遂，希望藉助法事挽回心儀對象，結果墮入騙局，被騙走近18萬港元，耗盡20多年來的積蓄。

「失戀」上網求助墮「愛情法事」騙局

K先生向《東張西望》表示，他去年透過社交平台認識一位心儀的女士，但對方以「你不是我考慮的因素之內」為由拒絕了他。K先生深受打擊，心有不甘，於是在Facebook上尋找聲稱能解決感情問題的「法事」專頁求助。

該專頁將K先生轉介給一名「師傅」，聲稱可以為他「改運」，不但能求得姻緣，更能帶來橫財。K先生信以為真，提供了自己及心儀對象的名字。不久後，他便收到師傅發來的影片，片中顯示在一個疑似寺廟的場景，有人正在進行法事，並將他與女方的名字寫在牌位上，令K先生深信不疑。

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「中獎」作誘餌連環騙取金錢

騙徒隨後展開連串騙術。師傅對K先生說：「要先有一筆財，然後姻緣才會到。」聲稱已透過另一位「善信」的好運，為K先生買了外國彩票，並成功中了價值近80萬港元的獎金。但要領取獎金，K先生必須支付各種費用。

在「巨獎」的誘惑下，K先生徹底迷失方向。他按指示多次轉帳，包括所謂的「解凍金」，前後總計被騙去15至18萬港元。他痛心地說：「這是20多年的積蓄，現在戶口只剩下3萬元。」

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騙局漏洞百出 苦主為情執迷不悟

事實上，騙局中漏洞處處。K先生曾質疑，為何收款的銀行戶口名稱竟是一間泰國的「拳館」，而非師傅所稱的寺廟。然而，騙徒每次都有藉口搪塞，加上K先生一心想追回獎金、挽回愛情，因而繼續付款。期間，他只收到一堆他稱之為「垃圾」的所謂「法器」，如平安符、聚寶盆等。

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人財兩失悔不當初

最終，K先生不但沒有得到獎金，與心儀對象的關係也毫無進展，雙方已斷絕聯絡五個月。他終於醒悟，自己「花錢買難受」，並已報警求助，但警方指追回款項的機會渺茫。

被問到如果可以重來，會選擇金錢還是愛情時，K先生毫不猶豫地選擇了「錢」，直言：「因為始終是辛苦錢。」他表示，當初是出於自私，想用錯誤的方法強求一段關係，才會落得人財兩失的下場。