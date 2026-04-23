試真D丨被熱捧為「飲食界東張西望」？江美儀揭露惠州平價團購陷阱涉事黑店被勒令停業

江美儀與周嘉洛、吳業坤、朱敏瀚等在TVB綜藝節目《試真D》組成「星級試伏員」在內地探店，播出後話題多多，江美儀、周嘉洛和吳業坤日前在惠州探店叫一個僅118元人民幣的「7餸海鮮餐」團購套餐，江美儀狠批海鮮賣相似「灰甲」，最後要求食店退款，她還直言：「惠州政府要處理吓呢件事！」

《試真D》被熱捧為飲食版《東張西望》

後來江美儀再挑戰平價海景公寓，雖然有極多10分好評，但單是在聯絡負責人已出現重重困難，對方還突然要求加錢，上到樓後更傳出極濃烈煤氣味，江美儀直言：「唔使錢我都唔會住！」惠州市文化廣電旅游體育局迅即介入，將涉事餐廳停業整頓，《試真D》更獲內地及香港網民熱捧為飲食版《東張西望》。

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日前播出的第四集，江美儀、周嘉洛和吳業坤點了一份118人民幣的「7道海鮮大餐」，期間他們得悉套餐海鮮是「冰鮮」，需額外單點的才是新鮮海鮮，雖然他們額外加錢點新鮮海鮮，但上菜後發現無論是套餐內外，大部分海鮮都不新鮮，結賬時餐廳願意退掉團購套餐的118元。江美儀等人亦實測一間平價海景公寓，不過因經營混亂，出現溝通不暢、臨時加價等問題，體驗極差。惠州市文化廣電旅遊體育局迅速回應，表示已轉交惠東縣有關部門核實處理，其後惠東縣公布已組織聯合執法，對涉事度假公寓立案查處並予以查封，涉事海鮮餐廳則被掛黃牌警示及責令停業整頓。官方強調將會持續加大旅遊市場秩序監管力度，切實規範市場秩序。不少網民大讚《試真D》敢於揭弊，有人説：「其實見到幾個人拎電話GoPro入嚟都應該醒水啦。」、「TVB 派啲更生面口嘅小花去試。可能一夜全國爆紅，成為人民英雌。」、「我自己都經常揸車去惠州，實際情況確實如此。 唔少類似「土匪式」經營嘅餐廳，確實令人幾難放心。」、「有不是現在才有，去過的都不會去了。」、「已經宰了半個多世紀了。」、「整個雙月灣都是一樣的。」、「118海鮮套餐！他敢賣我都不敢點。」江美儀亦回覆表示：「感恩！多謝大家支持《試真D》。」

今晚（23 日）一集，江美儀和朱敏瀚等人繼續捨身潛入疑似「問題食店」進行地顫式實測，包括被指控「海鮮唔新鮮」兼進食環境欠衛生的蠔店、盛傳食完全身會布滿屎味的三水名物「臭屁醋」，與及食物組合新奇又刺激的奇味壽司店！先說蠔店，三人甫抵達已見到有唔少蒼蠅、加上到處皆是未執拾的碗碟，及有垃圾堆在食桌附近，三位主持馬上放棄室外進食、改為步入店內繼續實測。 步進店家後，三人即驚揭店員以同一部運輸機、同時運送廚餘／垃圾及新鮮出爐海鮮，他們又發現叫價88蚊人民幣的招牌珍寶蠔、上碟時竟依然識得郁，嚇到出名淡定的美儀姐也頓時花容失色宣布「舉白旗」，最終由一度想「逃離食店」的朱敏瀚捨身成仁、自告奮勇鯨吞「半生熟蠔」，朱敏瀚在查探期間還發現阿姐的開蠔過程雖然認真，但其使用配套的衛生程度卻令人咋舌。江美儀等人再三人挑戰以「腐敗酸臭」馳名的「三水臭屁醋」同樣令人捧腹，曾有網民揚言：「食完好似喺屎坑食完飯出嚟咁」、「吃完衣服都不能要了」，朱敏瀚出發前做足準備，除戴上口罩，還塞定兩張紙巾入鼻逼自己閉氣，十分搞笑。江美儀為了幫觀眾試真D，毋懼惡臭直接將醋筆近鼻子 猛索之餘、又即場點了少少放入口，極盡敬業，結果竟然出乎意料。

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