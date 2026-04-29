Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

蕭鍵鏗設靈｜劉德華、劉松仁、江美儀送花牌致哀  遺照笑容和藹  與周潤發同期轉戰幕後成監製

影視圈
更新時間：17:35 2026-04-29 HKT
發佈時間：17:35 2026-04-29 HKT

曾擔任「我和春天有個約會」總監製的蕭鍵鏗，於本月8日因病離世，今日（29日）其家人在紅磡寰宇殯儀館為蕭鍵鏗設靈，翌日早上11時出殯，靈柩將移往鑽石山火葬場火化。靈堂佈置簡潔，橫扁寫上「德範長存」四字，而家人選擇了蕭鍵鏗一張穿上黑色唐裝衫、笑容和藹的照片作為遺照，喪禮以道教儀式進行。

劉德華鄧萃雯陳展鵬送花牌

蕭鍵鏗於圈中廣結人緣，不少影視巨星都有致送花牌至哀，當中包括：劉德華、鄧萃雯、萬綺雯、商天娥、蔡曉儀、蕭笙太太、陳展鵬、單文柔、楊天經、吳文珊、姜皓文、殷寧、杜汶澤、田蕊妮、麥長青、顏仟汶、李文標、胡櫻汶、呂頌賢、麥景婷、楊紹鴻、梁皓楷、袁文傑、秦啟維及蔡國威等。

相關閱讀：資深製作人蕭鍵鏗病逝享年73歲 兒子證實死訊 曾報讀藝訓班與周潤發盧海鵬是同學

蕭鍵鏗上月入院

蕭鍵鏗（Joseph）是80年代資深製作人，於本月初離世享年73歲。蕭鍵鏗的兒子蕭鍵煒當天在FB公布爸爸的死訊：「老竇畢咗業了，感謝各位，之後的事，會再告知大家」。蕭鍵煒上月底曾透露爸爸入院的消息，當時他曾說：「醫生說有生命危險，所以我一直沒有離開，直至現在一直要用純氧，講唔到嘢，肺炎，肺積水，心臟有問題，呼吸困難。剛醫生講要用一部非入侵性的呼吸機，打去水針，希望無事，醫生再問做唔做急救，我話一定做」，可惜蕭鍵鏗最後仍然離世。

蕭鍵鏗跟周潤發讀第三期藝員訓練班

蕭鍵鏗在70年代曾報讀TVB第三期藝員訓練班，同期同學有周潤發、盧海鵬、吳孟達，其後蕭鍵鏗主力擔任幕後工作，曾為電影、電視及舞台劇擔任監製及導演，並為各大公司製作及拍攝宣傳片，任職亞視期間曾監製的電視劇包括：《銀狐》、《皇家警察實錄II》、《殭屍道長II》、《我和春天有個約會》、《與狼共枕》和《包青天》等。蕭鍵鏗間中亦有參與電視劇《民間傳奇》、《網中人》、《上海灘》、《南海十三郎》、《影城大亨》、電影《上海之夜》、《富貴迫人》、《富貴再迫人》與及舞台劇《雷雨》、《大雷雨》的演出。

相關閱讀：李道瑜酒後摔倒腦出血致死終年58歲 憑《古惑仔》「陳耀」成名 23年客串《一舞傾城》成遺作

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
96歲「美艷親王」羅艷卿現身壽宴 巨型鑲鑽翡翠套裝雍容華貴 曾揭「慳出一條街」致富之道
96歲「美艷親王」羅艷卿現身壽宴 巨型鑲鑽翡翠套裝雍容華貴 曾揭「慳出一條街」致富之道
影視圈
4小時前
19萬買中山車位！港爸疑中「內地睇樓團」水魚局 天價尾數竟要「現金地鐵站交收」｜Juicy叮
19萬買中山車位！港爸中「內地睇樓團」水魚局 天價尾數竟要「現金地鐵站交收」｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
六旬廚師強姦淫辱二奶女兒7載重囚18年 官狠批行為墮落可恥 二奶為生活穩定竟無視女兒求助
六旬廚師強姦淫辱二奶女兒7載重囚18年 官痛斥行為墮落可恥 二奶為生活穩定竟無視女兒求助
社會
5小時前
以同理心點亮不平凡 師生並肩跨越成長障礙 匡智張玉瓊晨輝學校六度榮膺行政長官卓越教學獎 陪伴學童綻放閃亮人生 點亮不平凡的軌跡：信念驅動創新改變
教育資訊
9小時前
巴士「路口黨」築長蛇陣被轟自私 揀位自由惹議 網民教一句「咒語」即破解｜Juicy叮
巴士「路口黨」築長蛇陣被轟自私 揀位自由惹議 網民教一句「咒語」即破解｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
70後中女約會嫩男食$3200大餐 高調曬單稱「三觀不合」秒速封鎖掀議 女事主突改口稱「與閨蜜幻想」｜Juicy叮
70後中女約會嫩男食$3200大餐 高調曬單稱「三觀不合」秒速封鎖掀議 女事主突改口稱「與閨蜜幻想」｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
關詠荷「兒子」變高大型男 丁力碩士畢業闖荷里活 做埋幕後裝備自己丨陀槍師姐
關詠荷「兒子」變高大型男 丁力碩士畢業闖荷里活 做埋幕後裝備自己丨陀槍師姐
影視圈
5小時前
特級怨種︱野蠻阿婆護短「熊孩」孫狂罵司機 天津漢2年發同一片835次訴不公
00:59
特級怨種︱野蠻阿婆護短「熊孩」孫狂罵司機 天津漢2年發同一片835次訴不公
奇聞趣事
2026-04-28 07:30 HKT
逸華律師行涉嫌涉及「碰瓷黨」事件，並在調查中發現初步證據顯示可能存在不誠實行為及／或違反《律師帳目規則》。
林逸華律師行捲「碰瓷黨」指控 律師會：有理由懷疑涉不誠實行為 委任律師事務所介入
社會
5小時前
灣仔街坊麵包店$10三個菠蘿油 「時光倒流價」引熱議：都唔知有冇錢賺  店員親解平價有理由！
灣仔街坊麵包店$10三個菠蘿油 「時光倒流價」引熱議：都唔知有冇錢賺  店員親解平價有理由！
飲食
2026-04-28 15:55 HKT