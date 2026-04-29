蕭鍵鏗設靈｜劉德華、劉松仁、江美儀送花牌致哀  遺照笑容和藹  與周潤發同期轉戰幕後成監製

曾擔任「我和春天有個約會」總監製的蕭鍵鏗，於本月8日因病離世，今日（29日）其家人在紅磡寰宇殯儀館為蕭鍵鏗設靈，翌日早上11時出殯，靈柩將移往鑽石山火葬場火化。靈堂佈置簡潔，橫扁寫上「德範長存」四字，而家人選擇了蕭鍵鏗一張穿上黑色唐裝衫、笑容和藹的照片作為遺照，喪禮以道教儀式進行。

劉德華鄧萃雯陳展鵬送花牌

蕭鍵鏗於圈中廣結人緣，不少影視巨星都有致送花牌至哀，當中包括：劉德華、鄧萃雯、萬綺雯、商天娥、蔡曉儀、蕭笙太太、陳展鵬、單文柔、楊天經、吳文珊、姜皓文、殷寧、杜汶澤、田蕊妮、麥長青、顏仟汶、李文標、胡櫻汶、呂頌賢、麥景婷、楊紹鴻、梁皓楷、袁文傑、秦啟維及蔡國威等。

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蕭鍵鏗上月入院

蕭鍵鏗（Joseph）是80年代資深製作人，於本月初離世享年73歲。蕭鍵鏗的兒子蕭鍵煒當天在FB公布爸爸的死訊：「老竇畢咗業了，感謝各位，之後的事，會再告知大家」。蕭鍵煒上月底曾透露爸爸入院的消息，當時他曾說：「醫生說有生命危險，所以我一直沒有離開，直至現在一直要用純氧，講唔到嘢，肺炎，肺積水，心臟有問題，呼吸困難。剛醫生講要用一部非入侵性的呼吸機，打去水針，希望無事，醫生再問做唔做急救，我話一定做」，可惜蕭鍵鏗最後仍然離世。

蕭鍵鏗跟周潤發讀第三期藝員訓練班

蕭鍵鏗在70年代曾報讀TVB第三期藝員訓練班，同期同學有周潤發、盧海鵬、吳孟達，其後蕭鍵鏗主力擔任幕後工作，曾為電影、電視及舞台劇擔任監製及導演，並為各大公司製作及拍攝宣傳片，任職亞視期間曾監製的電視劇包括：《銀狐》、《皇家警察實錄II》、《殭屍道長II》、《我和春天有個約會》、《與狼共枕》和《包青天》等。蕭鍵鏗間中亦有參與電視劇《民間傳奇》、《網中人》、《上海灘》、《南海十三郎》、《影城大亨》、電影《上海之夜》、《富貴迫人》、《富貴再迫人》與及舞台劇《雷雨》、《大雷雨》的演出。

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