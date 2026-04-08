資深製作人蕭鍵鏗病逝享年73歲 兒子證實死訊 曾報讀藝訓班與周潤發盧海鵬是同學

80年代資深製作人蕭鍵鏗（Joseph）今日（８日）因病離世，享年73歲。蕭鍵鏗的兒子蕭鍵煒今日在FB公布爸爸的死訊：「老竇畢咗業了，感謝各位，之後的事，會再告知大家。」蕭鍵鏗是周潤發第三期藝訓班同班同學、還有指他契媽為藝人羅蘭。

楊紹鴻懷念一齊拼搏日子

與蕭鍵鏗共事逾40年的楊紹鴻在FB貼上昔日工作並說：「相片中四個人，估唔到最先離開係最右邊嘅陳木勝，右二嘅蕭鍵鏗，始終都敵不過病魔，今日都離開我哋；真係好懷念當年同你哋一齊拼搏嘅日子，相信你哋喺另外一個世界會開心！鏗，一路走好。」

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蕭鍵煒上月底曾透露爸爸入院的消息

蕭鍵鏗的兒子蕭鍵煒上月底曾透露爸爸入院的消息，當時他曾說：「醫生說有生命危險，所以我一直沒有離開，直至現在一直要用純氧，講唔到嘢，肺炎，肺積水，心臟有問題，呼吸困難。剛醫生講要用一部非入侵性的呼吸機，打去水針，希望無事，醫生再問做唔做急救，我話一定做。」其後他呼籲爸爸的朋友可以給予支持：「護士告知因心跳慢，血氧低，叫咗醫生，現好些，但心跳都是慢小小，但會一直差下去，隨時、所以畀我今晚留係病房，希望老豆無事。」楊紹鴻昨日（7日）亦有留言打氣：「從未正式入行已經與你認識，和你共事40多年，老朋友，知道你現在在醫院搏鬥中，希望你可以打贏這一場硬仗！深信無論係我哋嘅同事，又或者曾經睇過你監製嘅戲嘅觀眾朋友，都一定會支持你！加油吧。」

蕭鍵鏗在70年代報讀第三期藝員訓練班

可惜蕭鍵鏗最後不敵病魔撒手塵寰，不少曾與他共事的好友留言致哀，希望蕭鍵鏗一路好走，其中「亞視忠臣」劉錫賢亦有留言：「鏗哥，永遠記得初次試鏡相識，後來舞台劇演出相逢，大家合作無間。可惜後來電視台變化，大家合作機會少了，知道你已經回到天家，一路走好，你永遠在我心。」蕭鍵鏗在70年代曾報讀TVB第三期藝員訓練班，同期同學有周潤發、盧海鵬、吳孟達，其後蕭鍵鏗主力擔任幕後工作，曾為電影、電視及舞台劇擔任監製及導演，並為各大公司製作及拍攝宣傳片，任職亞視期間曾監製的電視劇包括：《銀狐》、《皇家警察實錄II》、《殭屍道長II》、《我和春天有個約會》、《與狼共枕》和《包青天》等。蕭鍵鏗間中亦有參與電視劇《民間傳奇》、《網中人》、《上海灘》、《南海十三郎》、《影城大亨》、電影《上海之夜》、《富貴迫人》、《富貴再迫人》與及舞台劇《雷雨》、《大雷雨》的演出。