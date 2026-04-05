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李道瑜酒後摔倒腦出血致死終年58歲 憑《古惑仔》「陳耀」成名 23年客串《一舞傾城》成遺作

影視圈
更新時間：22:52 2026-04-05 HKT
發佈時間：22:52 2026-04-05 HKT

李道瑜離世丨在電影《古惑仔》系列中，以洪興社軍師「陳耀」一角深植人心的李道瑜，近日驚傳已於4月3日不幸離世，終年58歲。「大佬B」吳志雄今日（5日）向傳媒證實好友死訊。關於李道瑜的死因，有內地傳媒報導指他是在醉酒後不慎摔倒，撞擊到後腦。對此，「大佬B」吳志雄在回覆傳媒時證實了相關說法，他表示李道瑜曾做腦出血手術，但最終不治。吳志雄指，李道瑜於4月3日離世，家屬於4月4日向親友公布消息，他表示：「節哀順變。」

李道瑜憑《古惑仔》彈起

李道瑜原名李道渝，是無綫電視第五期藝員訓練班的學員。他於1980年代開始投身電影圈，因其獨特的外型與氣質，經常飾演江湖中人。1996年，李道瑜接拍了《古惑仔之人在江湖》，飾演沉穩多謀的「陳耀」，這個角色讓他一舉成名。隨著《古惑仔》系列電影的巨大成功，他留著招牌長髮、為社團出謀劃策的軍師形象，成為一代影迷的集體回憶，而他也繼續在系列中的多部續集及外傳中飾演此角。 

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李道瑜淡出多年曾復出拍《一舞傾城》

隨著90年代末港產片市場的式微，李道瑜的演出機會減少，在2000年後逐漸淡出娛樂圈並轉行從商。他最後一部參演的電影是2008年的《我老婆係賭聖》，2023年他亦罕有復出接拍劇集，在王晶任製作人的TVB劇集《一舞傾城》中客串大律師，劇中他鐘情於為男友下海的舞小姐「Monica」蔡潔。

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