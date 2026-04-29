米雪胞妹蘋果罕露面氣質不輸明星家姐 讀過藝訓班卻未入行 雪梨女兒曾爆從事一類工作？

視后米雪（原名嚴慧玲）為慶祝入行55周年，將於2026年6月13日（星期六）晚上8時，假旺角麥花臣場館舉行首個個人音樂演出——《友你有米55派對騷》。日前米雪舉行記者會，獲親妹雪梨、蘋果及姨甥仔徐偉棟等家人朋友現身支持，場面溫馨。席間，雪梨與兒子更聯手「爆料」，盡顯一家人的好感情。

米雪神秘七妹蘋果罕有露面

記者會上一大亮點，是米雪的兩位妹妹、同為資深藝人的雪梨（原名嚴慧明）及甚少公開露面的七妹「蘋果」（原名嚴慧萍）齊齊現身。米雪在家中九兄弟姊妹中排行第四，蘋果排行第七。據悉，蘋果曾報讀藝員訓練班，但其後未有入行，生活極為低調。姨甥女徐頴堃曾在IG分享工作細節時提及姨媽蘋果，更特別提到「演藝動力計劃」，估計蘋果現時從事幕後工作，培育演藝人才。

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雪梨兒子冧爆姨媽米雪

雪梨坦言，最初聽到姐姐要開騷時有點擔心，笑指姐姐的唱歌音域偏低，但透露她最近為了練氣正勤力跑步。雪梨更送上百合花，原來別具意義。她憶述，初出道拍攝港台劇集《白合花》時，全靠姐姐米雪的照顧，送上百合花正是為了感謝她多年來的愛護。姨甥仔徐偉棟更感性地表示，姨媽待他如親生母親：「我有兩個媽媽。」一番話讓米雪甜入心頭。

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雪梨接受好友翁靜晶訪問語出驚人？

雪梨母子爆米雪被封「健康糾察」

溫情過後，徐偉棟話鋒一轉，笑指家人飯聚機會不多，因為大部分時間都是姨媽在說話。雪梨隨即附和，大爆米雪在聚會上是不折不扣的「健康糾察」，經常「恐嚇式」地叮嚀家人注意健康，例如不要喝酒、小心痛風等，言談間揭示了米雪愛錫家人的可愛一面，引來全場大笑。

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