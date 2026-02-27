翁靜晶憶曾目擊徐少強偷食 雪梨無悔昔日戀情 爆《A計劃》黃曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫

雪梨近日接受好友翁靜晶YouTube頻道「危險人物2.0」訪問，大談年輕往事。翁靜晶直言，覺得自己與雪梨的人生經歷相似，席間她們更分享有否後悔年少時戀上劉家良、徐少強。翁靜晶甚少認為劉家良、徐少強這些成熟男人，與當年未成年的她們發展出男女感情前，應該對她們作出正確的教導。翁靜晶說：「如果以而家角度睇，佢哋係大人，我哋係細路仔，佢哋係唔應該咁樣嚟攞我哋著數。就算我哋有幾鍾意你，嗰個情況你係應該拒絕我哋。」雪梨在旁表示非常認同，認為即使兩情相悅都應該未成年的一方長大才開始拍拖。

翁靜晶曾目擊徐少強出軌

節目中，翁靜晶憶述，當年雪梨剛誕下女兒不久，她有一次在喜宴上忍不住告知雪梨，親眼目睹其當時的伴侶徐少強與另一個女人在一起。性格直率的翁靜晶坦言自己忍不住秘密，即便可能會破壞關係，仍選擇告知好友真相。

對此，雪梨平靜地回應：「我記得」，但她強調，自己的決定與徐少強分手，並非基於翁靜晶告密，而是她親自尋求真相的結果。雪梨表示，自己是個不會聽人講，只會看證據的人，最終的感情抉擇與翁靜晶的提醒無關，但也由此可見二人當年的深厚情誼。

相關閱讀：翁靜晶豪門少奶生活大揭秘 與老公何猷彪「空中豪宅」曝光 瞓雙人床食魚子醬 奢華程度超乎想像

翁靜晶雪梨感嘆太早生子被困住

翁靜晶與雪梨都曾在花樣年華，與比自己年長許多的男士相戀，並迅速誕下子女。她們坦言，一旦有了孩子，就像進入了一個走不出的局，人生軌跡從此被鎖定。翁靜晶更將這種情況比作電影《Lolita》，形容當時年紀尚輕的她們，面對年長男性的追求，即使一開始想逃也逃不掉，對方總有辦法讓妳留下。雪梨亦感嘆，當年的自己就像一隻小綿羊，懵懂地走進了複雜的感情世界。雪梨表示曾多次提出分手，都被徐少強挽回，「我冇識到其他男人，我係話『唔好喇，我哋分手啦』，係佢話唔好，喺返埋一齊啦！」翁靜晶亦以自身經歷分享，男方多會表現出可憐一面求復合，她更透露當年媽媽其實曾想「拯救」她，無奈她當局者迷，更因此一度與媽媽關係非常差。

相關閱讀：雪梨罕現身狀態令人唏噓 比年長10年親姊姊米雪還老？曾於宴會打包剩酒惹側目

雪梨無悔戀上徐少強

徐少強當年出軌導致與雪梨的關係破裂，但雪梨表示從未後悔戀上徐少強。雪梨認為這些經歷塑造了今天的自己，讓她學會了在逆境中成長，更訓練出堅韌的耐性。相反，翁靜晶卻坦言自己感到後悔，並時常反思如果走了另一條路，人生是否會更好。她直言，自己是這個世界上的超級反面教材，奉勸大家千萬別學我。翁靜晶亦慶幸自己有再進修，成為律師開創了另一片天。

翁靜晶再婚變幸福少奶：

《A計劃》黃曼凝曾向雪梨道歉

除了分享自身經歷，翁靜晶與雪梨也憶起一段塵封的往事，揭示了娛樂圈的黑暗面。翁靜晶提及，在八、九十年代，她們與《A計劃》女主角黃曼凝等人份屬好友，經常結伴玩樂。

相關閱讀：徐偉棟被爆戀姚子羚 與父親徐少強餅印一樣 爆肌身材遺傳演藝細胞 曾參演《尋秦記》電影版

然而，黃曼凝之後的人生卻遭遇巨變。翁靜晶透露，黃曼凝當時為傾談工作北上，卻不幸遇到很大的「災難」，事件涉及暴力。翁靜晶形容，當時的娛樂圈大哥們會強迫女星做一些事，而性格剛烈的黃曼凝選擇反抗到底。事件發生後，翁靜晶與一眾好姊妹馬上團結起來，陪伴並保護黃曼凝，最終她只拍了一部《A計劃》便息影。

雪梨成為黃曼凝「媒人」

翁靜晶與雪梨更談及黃曼凝的去向，表示當年黃曼凝曾與林偉健拍拖，黃曼凝當年十足野蠻女友，後來林偉健漸漸成長，大爆二人分手並不和平。雪梨表示，後來黃曼凝與幕後人及學者盧偉力結了婚，「佢嫁咗畀我之前個未婚夫（盧偉力），佢仲同我講唔好意思添，我話有咩好意思啫……未婚夫即係未結婚啦！」雪梨透露，自己無意間做了二人「媒人」，她說：「因為我，佢哋當年成日見面，咁我同我未婚夫鬧翻咗，佢哋就自然喺埋咗一齊。」

相關閱讀：雪梨罕談做單親媽心路歷程！為徐少強未婚產子陷低潮：如果看不開，我已經死掉了