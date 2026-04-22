米雪為尹志強保持單身 男友病逝16年因一事拒找另一半：從來唔覺得屋企缺少乜嘢

已屆70歲的米雪早於1969年入行，縱橫演藝圈55年，日前開心宣布將於6月13日舉行首個音樂會《友你有米55派對騷》，慶祝入行55年。米雪近日為宣傳亮相製作人楊紹鴻的YouTube頻道節目《小鴻吹水站3》訪問，大方提及「為何不再找一個伴侶」原因。

米雪生活充實兼時間太少

米雪與著名的已故足球員尹志強相戀26年，二人雖然沒有結婚，但多年來相當恩愛，感情深厚。可惜尹志強於2010年因鼻咽癌病逝，終年53歲，米雪一直單身至今。米雪在楊紹鴻的網上頻道訪問中，坦言自己生活忙碌，根本沒有時間再尋找另一半。楊紹鴻問到為何多年來不找個伴時，米雪爽快地回應：「嘩！邊有時間，眨眼十幾年，好快，根本未停過。」米雪坦言從不覺得家中缺少甚麼，反而覺得時間總是不夠用：「一日48小時最好。我助手最慘，話要辭職。」

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米雪享受冇家庭負擔

米雪對於會否感到寂寞問題，果斷表示：「冇喎！拍戲係我副業，我仲有好多瓣嘢，其實我係半個社工。我係一個好好聆聽者，有人要訴苦我就坐喺度聽，佢哋好鍾意同我講嘢，我係拉鏈嘴。」米雪單身多時卻生活充實：「我又冇家庭，朋友就話聽日我哋去台灣、美國、返大陸玩，我又隨時得，好腳！朋友多，變咗好多辦數。」楊紹鴻即取笑米雪「單身但非單身生活」，獲米雪認同：「係，身邊好多朋友。」

米雪生活自律身體好

米雪去年70歲未有擺大壽，她直言：「我一向好低調，以前生日都喺同尹佬靜靜雞兩個人食吓餐飯，去到邊食到邊。」不過米雪介意提歲數：「乘機又爆我幾多歲！」對於外貌被指「冇變過」，米雪笑說：「有變就有變，但警告你唔好Zoom咁近，有變嘅。我真係唔知點樣㗎，有啲咩嚟向前行，遇到乜嘢就做。」米雪自言多年來全因媽媽一句話而好自律：「初出道媽媽同我講一句，話『保重身體』，咁就等如孝順父母。後來先明白，如我拍打戲，唔好要阿媽去醫院探你、唔好撞車，保重身體即係孝順父母。所以我好自律，一知對身體唔好，即使好鍾意食我都戒咗佢。」米雪而感激周潤發（發哥）帶領跑步，令她保持健康體魄。

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