Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

米雪為尹志強保持單身 男友病逝16年因一事拒找另一半：從來唔覺得屋企缺少乜嘢

影視圈
更新時間：11:00 2026-04-22 HKT
發佈時間：11:00 2026-04-22 HKT

已屆70歲的米雪早於1969年入行，縱橫演藝圈55年，日前開心宣布將於6月13日舉行首個音樂會《友你有米55派對騷》，慶祝入行55年。米雪近日為宣傳亮相製作人楊紹鴻的YouTube頻道節目《小鴻吹水站3》訪問，大方提及「為何不再找一個伴侶」原因。

米雪生活充實兼時間太少

米雪與著名的已故足球員尹志強相戀26年，二人雖然沒有結婚，但多年來相當恩愛，感情深厚。可惜尹志強於2010年因鼻咽癌病逝，終年53歲，米雪一直單身至今。米雪在楊紹鴻的網上頻道訪問中，坦言自己生活忙碌，根本沒有時間再尋找另一半。楊紹鴻問到為何多年來不找個伴時，米雪爽快地回應：「嘩！邊有時間，眨眼十幾年，好快，根本未停過。」米雪坦言從不覺得家中缺少甚麼，反而覺得時間總是不夠用：「一日48小時最好。我助手最慘，話要辭職。」

相關閱讀：米雪入行55周年首辦音樂騷 劉緯民笑言：差啲結婚55周年 感謝獲周潤發帶跑步 人生多了一種不同階段

米雪享受冇家庭負擔

米雪對於會否感到寂寞問題，果斷表示：「冇喎！拍戲係我副業，我仲有好多瓣嘢，其實我係半個社工。我係一個好好聆聽者，有人要訴苦我就坐喺度聽，佢哋好鍾意同我講嘢，我係拉鏈嘴。」米雪單身多時卻生活充實：「我又冇家庭，朋友就話聽日我哋去台灣、美國、返大陸玩，我又隨時得，好腳！朋友多，變咗好多辦數。」楊紹鴻即取笑米雪「單身但非單身生活」，獲米雪認同：「係，身邊好多朋友。」

米雪生活自律身體好

米雪去年70歲未有擺大壽，她直言：「我一向好低調，以前生日都喺同尹佬靜靜雞兩個人食吓餐飯，去到邊食到邊。」不過米雪介意提歲數：「乘機又爆我幾多歲！」對於外貌被指「冇變過」，米雪笑說：「有變就有變，但警告你唔好Zoom咁近，有變嘅。我真係唔知點樣㗎，有啲咩嚟向前行，遇到乜嘢就做。」米雪自言多年來全因媽媽一句話而好自律：「初出道媽媽同我講一句，話『保重身體』，咁就等如孝順父母。後來先明白，如我拍打戲，唔好要阿媽去醫院探你、唔好撞車，保重身體即係孝順父母。所以我好自律，一知對身體唔好，即使好鍾意食我都戒咗佢。」米雪而感激周潤發（發哥）帶領跑步，令她保持健康體魄。

相關閱讀：米雪零P圖狀態震撼流出 逆天美魔女體態宛如少女艷壓群芳 每日堅持做一事視最值得的投資

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
施明設靈前夕家醜再升級！李泳漢反擊鼎爺為「嗰個女人」洗白 否認靠老竇供養：人工都係公司出
施明設靈前夕家醜再升級！李泳漢反擊鼎爺為「嗰個女人」洗白 否認靠老竇供養：人工都係公司出
影視圈
8小時前
李家鼎哭了！心痛揭家醜月付最少5萬養李泳漢一家 炮轟大新抱搞是搞非：肚裏三把刀
01:34
李家鼎哭了！心痛揭家醜月付最少5萬養李泳漢一家 炮轟大新抱搞是搞非：肚裏三把刀
影視圈
15小時前
港人深圳配名牌眼鏡甩Logo「預告」找晦氣 店家隔空「開條件」 網民：算了吧｜Juicy叮
港人深圳配名牌眼鏡甩Logo「預告」找晦氣 店家隔空「開條件」 網民：算了吧｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
01:43
宏福苑執拾︱17樓居民自備外骨骼步行輔助器 上樓取回高達模型及兩夾萬
突發
21小時前
鄭欣宜為《歌手2026》熱身？ 休養後變面尖尖身形激瘦 一個小細節驚揭健康狀況
鄭欣宜為《歌手2026》熱身？ 休養後變面尖尖身形激瘦 一個小細節驚揭健康狀況
影視圈
14小時前
伊朗局勢｜特朗普宣布延長停火至談判結束 伊朗據報拒第二輪會談｜持續更新
01:42
伊朗局勢｜特朗普宣布延長停火至談判結束 伊朗據報拒第二輪會談｜持續更新
即時國際
5小時前
00後港女月供$4000深圳置業！力數內地買樓3大好處 網民激讚打開新思路：好識計劃
00後港女月供$4000深圳置業！力數內地買樓3大好處 網民激讚打開新思路：好識計劃
生活百科
15小時前
施明設靈丨李家鼎不滿李泳漢家屬花圈拒落弟婦名字 按耐悲憤只求喪禮安然進行：唔會去解穢酒
01:34
施明設靈丨李家鼎不滿李泳漢家屬花圈拒落弟婦名字 按耐悲憤只求喪禮安然進行：唔會去解穢酒
影視圈
16小時前
憤怒鳥｜疑與家貓交惡日日「屎襲」單位 女住戶奇招盡出終投降｜有片
00:38
憤怒鳥｜疑與家貓交惡日日「屎襲」單位 女住戶奇招盡出終投降｜有片
奇聞趣事
4小時前
04:02
星島申訴王 | 夏蕙BB實測北上秘笈 上水出閘即慳$17 長者必學一招「平搭頭等」
申訴熱話
3小時前