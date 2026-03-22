翁靜晶回應雪梨被性騷擾內幕 揭公開秘聞時機 澄清不後悔嫁劉家良：歸咎於自己嘅選擇

翁靜晶昨日（21日）出席「燃點真愛」（CHEERS）慈善團體於香港舉行隆重的成立典禮活動時，就早前在YouTube頻道「危險人物2.0」影片中，引發熱議的言論作出回應，澄清沒有後悔嫁給劉家良。她坦言並非後悔這段婚姻，而是後悔在人生的交叉點上，因年輕任性而作出的選擇。此外，她亦談及劉家良骨灰的後續安排，以及早前與雪梨討論的圈中性騷擾話題，並透露已將許多秘聞拍成影片，計劃在自己身故後才公諸於世。

翁靜晶澄清「後悔論」

對於早前在影片中發表心聲，被解讀為「後悔嫁給劉家良」，翁靜晶在訪問中澄清，大眾對此有所誤解。她解釋：「我冇後悔嫁畀劉師傅，後悔嘅係，喺人生交叉點上，我其實可以有不同嘅選擇。」她表示，當時除了選擇成為夫妻，也可以選擇只做劉家良的好學生或好朋友，並將更多精力投放在學業和事業上，但當時的自己選擇了「轟轟烈烈的愛情」，她表示：「唔好歸咎於他人，而係歸咎於自己嘅選擇。」

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翁靜晶後悔年輕時太任性

翁靜晶坦言，這份「後悔」是源於自己年輕時的「任性」，選擇了聽從自己的心意，而沒有聽從媽媽的勸告。她分享其母親的智慧之言：「如果我幫你揀老公，揀錯咗你可以返嚟對住我喊；但你自己揀嘅，你就要自己承擔責任。」翁靜晶笑言，人生經歷讓她明白，最好的選擇往往是「聽媽媽的話」。

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翁靜晶將秘聞拍成影片

當被問及早前與好友雪梨在影片中，談到對方未成年時曾被圈中人性騷擾一事，翁靜晶被追問該「加害者」的身份，翁靜晶表示她沒有追問過雪梨，因此並不知情。

然而，她透露自己已將許多不為人知的經歷和秘聞，包括一些案件的內幕、與大人物的通話等，預先錄製成影片。她表示，這些影片有如她的「回憶錄」，將會等到自己離世後才會公開，以避免在世時引起不必要的法律問題或紛爭。她強調，這樣做的目的是為了將真相作為歷史紀錄保存下來。

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翁靜晶再婚變幸福少奶：

劉家良骨灰暫放虛雲寺

翁靜晶亦提及亡夫劉家良骨灰的處理進度。她透露，自骨灰被盜回後，目前暫時安放在虛雲寺，但家人之間對於最終的處理方式仍未達成共識。方案包括將骨灰分成數份，由原配子女、劉家榮及劉家班的後人各自供奉，或進行海葬、製成紀念飾品等。翁靜晶明確表示，為免再次發生被盜事件，絕不會將骨灰放回寶福山。她憶述，當時盜竊者曾索取贖金，但她堅決拒絕，並表示寧願將錢捐出。她讚揚香港警民合作無間，令綁架勒索在香港沒有市場，相較之下，馬來西亞曾發生50宗同類案件，受害者家屬至今仍未尋回先人的骨灰。

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