翁靜晶炮轟王晶提陳百強死因：畫花佢形象 《喝采》結緣傳緋聞 Danny叫翁女俠扮女友見家長

已故樂壇巨星陳百強（Danny）逝世至今近32年，風采依然長留歌迷心中。然而，著名導演王晶近日在其個人頻道上，重提陳百強的死因，認為與事業落差及心理壓力有關，更直指其「聲線音域不廣」，言論惹起極大爭議。陳百強的摯友翁靜晶在出席活動時，直言不屑王晶消費故人的行為。

翁靜晶斥王晶畫花陳百強形象

對於王晶的言論，翁靜晶表示，作為朋友，應有的原則是為對方保守秘密。她憤慨地說：「首先人已經唔喺度，你講出嚟人哋冇得辯駁…人哋短短嘅一生就係塑造呢個形象，點解你要喺佢唔喺度嘅時候，畫花佢嘅形象呢？」她補充指：「你講出嚟，唔係傷害到走咗嘅人，而係傷害咗佢嘅屋企人。同埋陳百強歌迷會嘅人係好錫陳百強，無論陳百強又好、張國榮又好，都有好多好錫佢嘅歌迷喺度。人哋短短嘅一生就係塑造呢個形象，點解你要喺佢唔喺度嘅時候，畫花佢嘅形象呢？我覺得唔應該咁樣做囉。其實死因喺死亡證已寫得很清楚，想公開死因，都必須由家人出嚟交代。」

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翁靜晶拍下「秘密」影片待死後公開

在訪問中，翁靜晶亦透露一個驚人消息。她表示，自己已在《危險人物2.0》節目中錄製了多段影片，內容包含許多城中大人物的敏感秘密、她自身的經歷，以及當年曾性騷擾她的人的身份。她坦言：「啲片等我死咗就會公開…拍低係驚老來自己唔記得晒。」此舉猶如為自己撰寫一部最真實的回憶錄，待她百年歸老後，真相才會公諸於世。

翁靜晶陳百強屢傳緋聞

翁靜晶與陳百強因合作電影《喝采》而結緣，被外界譽為「金童玉女」並屢傳緋聞，但她澄清兩人的關係更像「兄弟姊妹」。她形容自己性格像男生，而Danny則較溫柔，一剛一柔，成為摯友。「他覺得被人欺負的時候，我一定會撲出來幫他出頭。」

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翁靜晶曾扮陳百強女友

為了讓陳爸爸放心，陳百強更曾請求翁靜晶假扮其女友。翁靜晶曾指陳百強叫她扮他女朋友，去中環飲茶就去陳爸爸的金寶錶行「坐下」，帶她去卡地亞舞會見陳爸爸。在舞會上，陳百強忙於應酬，反而是紳士風度的陳爸爸，因不忍見她被冷落，主動與她共舞，給她留下了非常慈愛的印象。

翁靜晶自責未能改變陳百強命運？

這段經歷也解釋了為何在陳百強的喪禮上，當她看到心碎的陳爸爸時，會哭成淚人。她感觸地指，當年因已與劉家良師傅在一起，無法再像從前一樣，半夜接聽陳百強的電話並開解他，她甚至覺得，若自己可以多一點時間陪對方，他會否有不同的命運。