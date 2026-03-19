王晶評價陳百強歌藝直指音域窄：等於汪明荃 列死因之謎三大關鍵 認定與抑鬱無關？

已故巨星陳百強1993年離世，至今已32年。著名導演王晶一條在網上流傳的照片，表示自己與陳百強曾見過幾次面，卻提到對方的死因，認為悲劇背後與事業落差、心理壓力、藥物意外有關。

王晶讚陳百強儒雅斯文

導演王晶在影片中形容陳百強「很斯文，很儒雅」，當年強紅極一時，其音樂卻因聲線受到限制。王晶指：「他聲線聲域（音域）不廣，不能夠調太高的音，所以他唱的歌，就是等於汪明荃的歌，就是容易唱，誰都能唱。」王晶提到陳百強的金曲《等》、《偏偏喜歡你》等都很不錯。但有網民質疑王晶過往只是執導電影、監製劇集，卻評論陳百強的歌藝：「他憑甚麼評價陳百強的歌聲」。

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王晶雖然只接觸過陳百強幾次，對他不太了解：「還是挺溫柔的，他經常會像女人一樣去打麻將，他跟張國榮都喜歡打麻將。」王晶又分析陳百強當代巨星，性格較脆弱原因：「主要就是火的太容易，太多人崇拜他們，就造成了他們的任性。」

王晶認為陳百強沒抑鬱

陳百強於90年代進入瓶頸期，追求完美的他，陷入巨大的心理落差。王晶認為與當年資訊落差有關：「陳百強應該就沒有抑鬱，因為他們覺得我甚麼都好，然後為甚麼有的事情還是做不到呢？或者是達不到我的想法呢？」由於當年沒有人去開解紅星，才會陷入死胡同。

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