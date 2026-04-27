Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前「TVB咪神」白雲核彈級上圍征服內地網民 被讚撞樣港產一線女星 獲封「富人的天堂」

影視圈
更新時間：20:00 2026-04-27 HKT
發佈時間：20:00 2026-04-27 HKT

現年38歲、前TVB「咪神」白雲（Snowy），自2016年在綜藝節目《五覺大戰》中憑藉出眾身材擔任「讓唔猿」而備受矚目。自2021年與富二代前夫離婚後，她的感情生活一直成謎，但作風大膽的她早前曾公開表示不介意姊弟戀，並鼓勵欣賞她的男士主動出擊。近日，白雲在內地出席活動時以一身超級性感造型亮相，相關影片隨即在內地社交平台熱爆，成為全城焦點。

白雲內地「露前又露後」

活動當天，白雲化上精緻妝容，顏值爆燈，瞬間吸引了全場目光。她身穿一襲白色連身裙，設計極盡巧思，完美演繹「露前又露後」的性感美學。正面的超低胸剪裁，讓她傲人的澎湃身材一覽無遺；而背後更是風光無限，幾乎整片雪白滑溜的玉背都展露人前，從白雲的衣衫設計可看到她是真空上陣，極致的視覺震撼令人看得血脈沸騰。

相關閱讀：前「TVB咪神」白雲親解「又大了」之謎  超澎湃上圍震撼七星岩  洶湧彈跳目不暇給

白雲受內地網民大讚

相關影片被分享至小紅書後，立即引發內地網民暴動式留言，狂讚她的美貌與身材。網民紛紛表示，白雲的狀態完美呈現了「美人該有的樣子」，更有留言稱讚她是「富人的天堂、窮人的奢望」，形容她的魅力非凡。

白雲被指撞樣蔡卓妍

有趣的是，不少網民認為白雲與香港一線女星蔡卓妍（阿Sa）撞樣，也有人認為她兼具韓國女星李英愛和香港女神溫碧霞年輕時的風采，可見其美貌得到了極高的評價。從網民的熱烈反應看來，白雲此次的性感出擊無疑取得了巨大的成功。

相關閱讀：「咪神」白雲細碼比堅尼谷出澎湃上圍 S形曲線搭堅挺蜜桃臀 歡迎男士主動進擊

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
麗晶花園「請人難」聘外勞保安 業主反應大 法團：相對年輕、廣東話對答如流
麗晶花園「請人難」聘外勞保安 業主反應大 法團：相對年輕、廣東話對答如流
樓市動向
6小時前
草蜢演唱會丨蔡一傑首揭患腦癌細節 切7cm腦瘤後得知擴散晴天霹靂：繼續搵方法醫
03:58
草蜢演唱會丨蔡一傑首揭患腦癌細節 切7cm腦瘤後得知擴散晴天霹靂：繼續搵方法醫
影視圈
13小時前
謝賢再被爆「爺孫戀」秘聞 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收謝婷婷珠寶附「歸還通知」
謝賢再被爆「爺孫戀」秘聞 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收謝婷婷珠寶附「歸還通知」
影視圈
11小時前
李泳豪深夜發文悼亡母：媽我好想你 曝光施明珍貴照片承諾照顧李家鼎 頹爆開工面色發黑
李泳豪深夜發文悼亡母：媽我好想你 曝光施明珍貴照片承諾照顧李家鼎 頹爆開工面色發黑
影視圈
5小時前
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始申請！最高$2700買冷氣機/熱水爐/雪櫃/洗衣機  即睇申請資格+教學
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始！合資格65歲以上長者可獲最高$2700（附申請教學）
生活百科
8小時前
外勞保安「進駐」九龍灣麗晶花園 法團稱廣東話對答如流、年輕反應好 籲「放下偏見」先觀察表現
外勞保安「進駐」九龍灣麗晶花園 法團稱廣東話對答如流、年輕反應好 籲「放下偏見」先觀察表現
社會
5小時前
海港屯門新店開張優惠！新店限定$29.8點心孖寶 晚市燒鵝、乳豬$68
海港屯門新店開張優惠！新店限定$29.8點心孖寶 晚市燒鵝、乳豬$68
飲食
8小時前
港鐵來回落馬洲即減$6！八達通/樂悠咭一連6個月適用 深圳地鐵新增3個優惠站
港鐵來回落馬洲即減$6！八達通/樂悠咭一連6個月適用 深圳地鐵新增3個優惠站
旅遊
5小時前
方嘉柏周三谷戰派出五駒上陣。
莫雷拉請假 方嘉柏倚重三騎師
馬圈快訊
2026-04-26 18:45 HKT
羈留青年遭木棍捅肛門致直腸出血 時任懲教助理與一羈留人士認罪還押候懲 另4人不認罪明開審
羈留青年遭木棍捅肛門致直腸出血 時任懲教助理與一羈留人士認罪還押候懲 另4人不認罪明開審
社會
8小時前