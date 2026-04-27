前「TVB咪神」白雲核彈級上圍征服內地網民 被讚撞樣港產一線女星 獲封「富人的天堂」

現年38歲、前TVB「咪神」白雲（Snowy），自2016年在綜藝節目《五覺大戰》中憑藉出眾身材擔任「讓唔猿」而備受矚目。自2021年與富二代前夫離婚後，她的感情生活一直成謎，但作風大膽的她早前曾公開表示不介意姊弟戀，並鼓勵欣賞她的男士主動出擊。近日，白雲在內地出席活動時以一身超級性感造型亮相，相關影片隨即在內地社交平台熱爆，成為全城焦點。

白雲內地「露前又露後」

活動當天，白雲化上精緻妝容，顏值爆燈，瞬間吸引了全場目光。她身穿一襲白色連身裙，設計極盡巧思，完美演繹「露前又露後」的性感美學。正面的超低胸剪裁，讓她傲人的澎湃身材一覽無遺；而背後更是風光無限，幾乎整片雪白滑溜的玉背都展露人前，從白雲的衣衫設計可看到她是真空上陣，極致的視覺震撼令人看得血脈沸騰。

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白雲受內地網民大讚

相關影片被分享至小紅書後，立即引發內地網民暴動式留言，狂讚她的美貌與身材。網民紛紛表示，白雲的狀態完美呈現了「美人該有的樣子」，更有留言稱讚她是「富人的天堂、窮人的奢望」，形容她的魅力非凡。

白雲被指撞樣蔡卓妍

有趣的是，不少網民認為白雲與香港一線女星蔡卓妍（阿Sa）撞樣，也有人認為她兼具韓國女星李英愛和香港女神溫碧霞年輕時的風采，可見其美貌得到了極高的評價。從網民的熱烈反應看來，白雲此次的性感出擊無疑取得了巨大的成功。

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