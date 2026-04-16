Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前「TVB咪神」白雲親解「又大了」之謎  超澎湃上圍震撼七星岩  洶湧彈跳目不暇給

影視圈
更新時間：20:30 2026-04-16 HKT
發佈時間：20:30 2026-04-16 HKT

現年38歲、有前TVB「咪神」之稱的女星白雲（Snowy），自2016年在綜藝節目《五覺大戰》中擔任神獸天使「讓唔猿」後，其出眾身材一直備受矚目。她在2021年與富二代前夫江俊霖離婚後，感情生活雖然成謎，但她依然熱愛生活，並毫不吝嗇地在社交平台分享美好身段，繼續吸納粉絲。

白雲後悔剪短髮？

最近，白雲到訪著名景點七星岩旅行，並在社交媒體上分享了一段充滿活力的影片。從影片中可見，早前一度將頭髮剪短的她，未知是否始終鍾情長髮，如今覺得後悔，近期又重新駁上了一頭長長的秀髮，並編成一條粗長的辮子，配上甜美的笑容，顏值在線，渾身散發著青春氣息，令人看得心曠神怡。

相關閱讀：前TVB「綜藝女神」經歷失婚渴求母子戀 脫去背心真空上陣 超震撼上圍雙手遮唔晒

白雲上圍澎湃跌宕

不過，最吸引眼球的莫過於她一身性感的打扮。白雲穿上了一件白色低胸緊身上衣，外搭一件薄外套，豐滿的上圍在鏡頭前表露無遺，極度澎湃的身材幾乎要破衣而出，畫面相當震撼。當她踏過湖上的一排石頭，並以彈跳的方式前進時，其洶湧的上圍也隨著她的動作節奏而彈跳，讓一眾粉絲看得熱血沸騰。

白雲親解「又大了」之謎

這段影片引來大量粉絲留言讚美，更有粉絲抵擋不住好奇心，直接在IG留言問道：「現在是甚麼CUP，又大了？」。對此，白雲亦親自回覆，幽默地表示：「是我胖了，keep fit 中」，高EQ的回應既化解了尷尬，又顯得親切可愛。

相關閱讀：前TVB「失婚性感女神」大談禁慾？化身「超低胸老師」騷極誇張上圍  制服誘惑魅力無窮

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 一文看清申請資格/津貼範圍
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 (附申請資格/津貼範圍)
生活百科
8小時前
警方在學校調查。蔡楚輝攝
珍惜生命｜北角18歲男學生校園墮樓 手腳骨折昏迷送院
突發
7小時前
公屋「音畜」鄰居滋擾10年終搬走！事主窮盡方法終靠「這樣」令惡鄰消失：冇諗過！｜Juicy叮
公屋「音畜」鄰居滋擾10年終搬走！事主窮盡方法終靠「這樣」令惡鄰消失：冇諗過！｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
理大「年度十大科研與創新故事」 以創新應對全球挑戰 助力綠色低碳轉型與可持續發展
創科資訊
13小時前
商場婆婆扶手梯跌倒無人理 殯儀仔衝前救人怒轟港人冷漠 網民嘆：太多碰瓷唔敢救｜Juicy叮
商場婆婆扶手梯跌倒無人理 殯儀仔衝前救人怒轟港人冷漠 網民嘆：太多碰瓷唔敢救｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
京都男童棄屍案｜承認犯案繼父多次轉移遺體 街坊揭雙親尋子詭異行徑：諗起都驚
01:33
京都男童棄屍案｜承認犯案繼父多次轉移遺體 街坊揭雙親尋子詭異行徑：諗起都驚
即時國際
5小時前
無法付款？港男雙Sim咭內地Call車 惹出「世紀難題」 網民一語道破：答案超簡單！｜Juicy叮
無法付款？港男雙Sim咭內地Call車 惹出「世紀難題」 網民一語道破：答案超簡單！｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
二元乘車優惠｜220人平均月搭逾240次  有長者月搭600次 補貼額或達$4440
01:41
二元乘車優惠｜220人平均月搭逾240次  有長者月搭600次 補貼額或達$4440
社會
23小時前
宏福苑聽證會︱居民痛失4位至親 視像通話目睹哥哥倒下 陸啟康哽咽：會盡力搵出真相
02:22
宏福苑聽證會︱居民痛失4位至親 視像通話目睹哥哥倒下 陸啟康哽咽：會盡力搵出真相
社會
8小時前
星島申訴王 | 2小時內被駭客神奇轉走證券戶口900萬 碩士女高層：一輩子努力也白費
05:57
星島申訴王 | 2小時內被駭客神奇轉走證券戶口900萬 碩士女高層：一輩子努力也白費
申訴熱話
13小時前