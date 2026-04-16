前「TVB咪神」白雲親解「又大了」之謎  超澎湃上圍震撼七星岩  洶湧彈跳目不暇給

現年38歲、有前TVB「咪神」之稱的女星白雲（Snowy），自2016年在綜藝節目《五覺大戰》中擔任神獸天使「讓唔猿」後，其出眾身材一直備受矚目。她在2021年與富二代前夫江俊霖離婚後，感情生活雖然成謎，但她依然熱愛生活，並毫不吝嗇地在社交平台分享美好身段，繼續吸納粉絲。

白雲後悔剪短髮？

最近，白雲到訪著名景點七星岩旅行，並在社交媒體上分享了一段充滿活力的影片。從影片中可見，早前一度將頭髮剪短的她，未知是否始終鍾情長髮，如今覺得後悔，近期又重新駁上了一頭長長的秀髮，並編成一條粗長的辮子，配上甜美的笑容，顏值在線，渾身散發著青春氣息，令人看得心曠神怡。

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白雲上圍澎湃跌宕

不過，最吸引眼球的莫過於她一身性感的打扮。白雲穿上了一件白色低胸緊身上衣，外搭一件薄外套，豐滿的上圍在鏡頭前表露無遺，極度澎湃的身材幾乎要破衣而出，畫面相當震撼。當她踏過湖上的一排石頭，並以彈跳的方式前進時，其洶湧的上圍也隨著她的動作節奏而彈跳，讓一眾粉絲看得熱血沸騰。

白雲親解「又大了」之謎

這段影片引來大量粉絲留言讚美，更有粉絲抵擋不住好奇心，直接在IG留言問道：「現在是甚麼CUP，又大了？」。對此，白雲亦親自回覆，幽默地表示：「是我胖了，keep fit 中」，高EQ的回應既化解了尷尬，又顯得親切可愛。

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