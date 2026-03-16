Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前TVB「失婚性感女神」大談禁慾？化身「超低胸老師」騷極誇張上圍  制服誘惑魅力無窮

影視圈
更新時間：17:00 2026-03-16 HKT
發佈時間：17:00 2026-03-16 HKT

前TVB「咪神」、現年36歲的女星白雲，自2021年與富二代前夫江俊霖離婚後，感情生活一直備受關注。恢復單身的她，更積極經營社交平台，不時分享性感火辣的福利照，吸引大批粉絲追蹤。繼早前剪掉長髮，以一頭清爽短髮獲得「顏值不跌反升」的好評後，白雲昨日（21日）再度於IG派發福利，大談「禁慾」話題，沒想到卻引發反效果，令粉絲更加瘋狂。

白雲新性感造型助粉絲禁慾？

在最新發布的一輯照片中，白雲的顏值再度爆燈。相中的她身處一家咖啡店門外，一頭俏麗的短髮配上一副金色細框眼鏡，給人耳目一新的感覺。她更在帖文中寫道：「禁慾系眼鏡，生人勿近」，似乎認為自己戴上眼鏡，粉絲或會減低對她的幻想和興趣。

相關閱讀：前TVB「失婚咪神」轉新Look博桃花？極低胸盡騷超立體白滑上圍  新形象顯減齡獲讚

白雲性感「制服誘惑」

然而，白雲的打扮似乎一點也不「禁慾」，相反更營造出「制服誘惑」的感覺。她身穿一件白色低胸馬甲式上衣，大方展示其引以為傲的誇張上圍，誇張白滑上圍一覽無遺。下身則配搭名牌格紋短裙和米色貼身長靴，整個造型成熟性感。在其中一張照片，白雲坐在階級上，長靴更凸顯其修長美腿，極具誘惑。她時而對鏡頭甜笑，時而輕托眼鏡，流露出的性感表情和動作，完全無法令人「生人勿近」。

白雲新造型讓粉絲愛不釋手

這輯「禁慾系」美照不但沒有令粉絲失去興趣，反而引發了新一輪的熱烈討論。大批粉絲湧入留言區，紛紛表示戴上眼鏡的白雲更具魅力，更有人興奮高呼「白雲老師，來吧！」、「老師」，認為這個造型充滿了「老師」的感覺，增添了另一種幻想空間。看來白雲這次的「禁慾」挑戰不但完全失敗，反而意外地解鎖了新的流量密碼，魅力無法擋。

相關閱讀：前TVB失婚咪神自爆「新戀情」？高調公開「最愛的男人」身份 展示拜金一面

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
保時捷︱山東家屬爆窗攞AED救人 車主霸氣一句網民讚器量大
保時捷︱山東家屬爆窗攞AED救人 車主霸氣一句網民讚器量大
即時中國
2026-03-15 17:35 HKT
九龍灣私家車剷行人路釀9傷 女乘客抛出車外昏迷 75歲男司機涉危駕被捕
02:11
九龍灣私家車剷行人路釀9傷 女乘客抛出車外昏迷 75歲男司機涉危駕被捕
突發
1小時前
韓國旅客食茶記睇中奶茶杯？老闆堅稱不賣後1招霸氣回應 數萬網民激讚：輸出香港文化
韓國旅客食茶記睇中奶茶杯？老闆堅稱不賣後1招霸氣回應 數萬網民激讚：輸出香港文化
飲食
2026-03-15 15:31 HKT
消委會枕頭︱13款枕頭測試 3款記憶棉枕獲最高總評4.5星 $499國產貨媲美$1428丹麥貨
01:23
消委會枕頭︱13款枕頭測試 3款記憶棉枕獲最高總評4.5星 $499國產貨媲美$1428丹麥貨
社會
7小時前
小學作文唔畀寫「雪糕」？老師圈錯改「冰淇淋」港媽大控訴：香港只有雪糕車 掀網民總動員考證｜Juicy叮
小學作文唔畀寫「雪糕」？老師圈錯改「冰淇淋」港媽大控訴：香港只有雪糕車 掀網民總動員考證｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-15 12:59 HKT
中菜館點心半價搶客！堅持新鮮現做「非預製」網民熱議：要多啲支持幫襯
中菜館點心半價搶客！堅持新鮮現做「非預製」網民熱議：要多啲支持幫襯
飲食
23小時前
跌八達通慘遭盜用 兩日狂嘟9次汽水機 網民憑一交易鎖定賊人消費地點兼身份｜Juicy叮
跌八達通慘遭盜用 兩日狂嘟9次汽水機 網民憑一交易鎖定賊人消費地點兼身份｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
氫能週五月登場 署長：香港要做「示範基地」連通內地與國際 推安全監管、綠氫認證與產業落地
社會資訊
9小時前
伊朗局勢 | 特朗普：或推遲與習近平峰會 警告北約盟國要協助打通霍峽
01:22
伊朗局勢 | 特朗普指盼中方協助開放霍爾木茲海峽 外交部：再次呼籲各方立即停火
大國外交
9小時前
50歲港姐艷星北上搵食淪洗碗工？抹枱收廚餘垃圾極勤快  曾陷裸照風波誕子後有抑鬱症
50歲港姐艷星北上搵食淪洗碗工？抹枱收廚餘垃圾極勤快  曾陷裸照風波誕子後有抑鬱症
影視圈
7小時前