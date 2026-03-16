前TVB「失婚性感女神」大談禁慾？化身「超低胸老師」騷極誇張上圍  制服誘惑魅力無窮

前TVB「咪神」、現年36歲的女星白雲，自2021年與富二代前夫江俊霖離婚後，感情生活一直備受關注。恢復單身的她，更積極經營社交平台，不時分享性感火辣的福利照，吸引大批粉絲追蹤。繼早前剪掉長髮，以一頭清爽短髮獲得「顏值不跌反升」的好評後，白雲昨日（21日）再度於IG派發福利，大談「禁慾」話題，沒想到卻引發反效果，令粉絲更加瘋狂。

白雲新性感造型助粉絲禁慾？

在最新發布的一輯照片中，白雲的顏值再度爆燈。相中的她身處一家咖啡店門外，一頭俏麗的短髮配上一副金色細框眼鏡，給人耳目一新的感覺。她更在帖文中寫道：「禁慾系眼鏡，生人勿近」，似乎認為自己戴上眼鏡，粉絲或會減低對她的幻想和興趣。

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白雲性感「制服誘惑」

然而，白雲的打扮似乎一點也不「禁慾」，相反更營造出「制服誘惑」的感覺。她身穿一件白色低胸馬甲式上衣，大方展示其引以為傲的誇張上圍，誇張白滑上圍一覽無遺。下身則配搭名牌格紋短裙和米色貼身長靴，整個造型成熟性感。在其中一張照片，白雲坐在階級上，長靴更凸顯其修長美腿，極具誘惑。她時而對鏡頭甜笑，時而輕托眼鏡，流露出的性感表情和動作，完全無法令人「生人勿近」。

白雲新造型讓粉絲愛不釋手

這輯「禁慾系」美照不但沒有令粉絲失去興趣，反而引發了新一輪的熱烈討論。大批粉絲湧入留言區，紛紛表示戴上眼鏡的白雲更具魅力，更有人興奮高呼「白雲老師，來吧！」、「老師」，認為這個造型充滿了「老師」的感覺，增添了另一種幻想空間。看來白雲這次的「禁慾」挑戰不但完全失敗，反而意外地解鎖了新的流量密碼，魅力無法擋。

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