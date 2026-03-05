Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前TVB「失婚咪神」轉新Look博桃花？極低胸盡騷超立體白滑上圍  新形象顯減齡獲讚

影視圈
更新時間：18:00 2026-03-05 HKT
發佈時間：18:00 2026-03-05 HKT

前TVB「咪神」白雲自2021年與富二代前夫江俊霖結束5年婚姻後，感情生活一直備受外界關注。恢復單身的她活得自由自在，不時在社交平台大派福利，分享性感火辣的美照，吸引大批粉絲追蹤。

白雲剪短頭髮獲好評

近期一直以長髮示人的白雲，決心轉換形象，為大家帶來新鮮感。她於IG上載了一段在髮型屋拍攝的影片，只見她將一頭長髮大幅剪短至及肩，並換上淺啡金的髮色，額前留海的新髮型讓她看起來更顯年輕，充滿活力，難怪新形象得到極多好評。

相關閱讀：前TVB失婚咪神自爆「新戀情」？高調公開「最愛的男人」身份 展示拜金一面

白雲轉新Look性感不減

雖然髮型變得清爽，但白雲的性感本色絲毫不減。影片中，她身穿一件超低胸的粉色上衣，外搭一件灰色西裝外套，在鏡頭前自信地展示新形象。她更以「高炒」的自拍角度拍攝，豐滿白滑的上圍在鏡頭下表露無遺，畫面極度性感誘人，充滿立體感，火辣指數爆燈。

白雲新形象吸桃花？

由於白雲的感情狀況一直備受矚目，這次特意換上減齡新髮型，不少網民都紛紛留言，大讚她形象煥然一新，並猜測她是否希望藉此「吸桃花」，盡早覓得真命天子。

相關閱讀：初一福利熱辣辣｜「麥明詩哎呀大嫂」騷噴血上圍  前TVB咪神俯身晒胸  視后港姐加入戰團

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
樓市動向
12小時前
01:11
粉錦公路綠的迎頭撼夾斗貨車 的士司機女乘客被困 送院雙亡
突發
5小時前
莊雅婷獲鍾培生求婚︱最年輕區議員屢上娛樂版 言行出位曾參選港姐 曾獲局長讚「棄暗投明」
01:58
莊雅婷獲鍾培生求婚︱最年輕區議員屢上娛樂版 言行出位曾參選港姐 曾獲局長讚「棄暗投明」
政情
8小時前
阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉｜Juicy叮
阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
生活百科
2026-03-04 15:40 HKT
正月十五後「揮春要全拆」？「福字月曆」都要拆？師傅警告PO掀議 網民曬Chiikawa求放過 原來呢啲可留｜Juicy叮
正月十五後「揮春要全拆」？「福字月曆」都要拆？師傅警告PO掀議 網民曬Chiikawa求放過 原來呢啲可留｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
「百億富二代」男星出現猝逝先兆？腦部突缺氧面色慘白急剎停錄影  曾做開腦手術藏隱患
「百億富二代」男星出現猝逝先兆？腦部突缺氧面色慘白急剎停錄影  曾做開腦手術藏隱患
影視圈
9小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
7小時前
鍾培生莊雅婷爆婚訊丨重溫與11位女神緋聞精彩史 曾被移英失敗女星炮轟係人渣 對TVB小花情有獨鍾
鍾培生莊雅婷爆婚訊丨重溫與11位女神緋聞精彩史 曾被移英失敗女星炮轟係人渣 對TVB小花情有獨鍾
影視圈
6小時前
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
家居裝修
2026-03-04 16:14 HKT