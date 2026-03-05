前TVB「失婚咪神」轉新Look博桃花？極低胸盡騷超立體白滑上圍  新形象顯減齡獲讚

前TVB「咪神」白雲自2021年與富二代前夫江俊霖結束5年婚姻後，感情生活一直備受外界關注。恢復單身的她活得自由自在，不時在社交平台大派福利，分享性感火辣的美照，吸引大批粉絲追蹤。

白雲剪短頭髮獲好評

近期一直以長髮示人的白雲，決心轉換形象，為大家帶來新鮮感。她於IG上載了一段在髮型屋拍攝的影片，只見她將一頭長髮大幅剪短至及肩，並換上淺啡金的髮色，額前留海的新髮型讓她看起來更顯年輕，充滿活力，難怪新形象得到極多好評。

白雲轉新Look性感不減

雖然髮型變得清爽，但白雲的性感本色絲毫不減。影片中，她身穿一件超低胸的粉色上衣，外搭一件灰色西裝外套，在鏡頭前自信地展示新形象。她更以「高炒」的自拍角度拍攝，豐滿白滑的上圍在鏡頭下表露無遺，畫面極度性感誘人，充滿立體感，火辣指數爆燈。

白雲新形象吸桃花？

由於白雲的感情狀況一直備受矚目，這次特意換上減齡新髮型，不少網民都紛紛留言，大讚她形象煥然一新，並猜測她是否希望藉此「吸桃花」，盡早覓得真命天子。

