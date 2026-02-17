初一福利熱辣辣｜「麥明詩哎呀大嫂」騷噴血上圍  前TVB咪神俯身晒胸  視后港姐加入戰團

馬年來臨，一眾女星紛紛在大年初一於社交媒體上載賀年福利照，向粉絲送上祝福。今年戰況尤其激烈，當中要數「麥明詩哎呀大嫂」之稱的陳熙蕊，以及前TVB咪神白雲最有睇頭，二人性感程度爆燈，為網民帶來一個熱辣辣的馬年！

陳熙蕊低胸高釵裙超噴血

早前被誤認為麥明詩哥哥麥明山女友的TVB女星陳熙蕊，亦藉大年初一勁騷驕人身段。她穿上一襲淺紫色的吊帶低胸晚裝，胸前鑲滿閃石，極盡華麗，而「中門大開」的程度更是令人咋舌。這條極「蝦人着」的裙子，高釵設計盡騷其修長美腿，陳熙蕊憑藉其有料身材完美駕馭，再配合她精緻的妝容和甜美笑容，可謂賞心悅目，噴血指數極高。

白雲火紅珠片俯身晒胸

而一向不吝嗇展示火辣身材的白雲，今年繼續沒有讓粉絲失望。從她的賀年照可見，她身穿一襲火紅色的珠片長裙，超低胸的掛頸設計，完美展現了她誇張的傲人上圍，視覺效果震撼。當她一轉身，整個白滑玉背更是一覽無遺，極其誘人，配上充滿年味的錦鯉背景，性感又不失貴氣。

龔嘉欣黃嘉雯加入戰團

除了白雲與陳熙蕊，TVB的港姐冠軍、視后、最佳女配角也紛紛加入「福利戰團」，各展美態。視后龔嘉欣穿上淺綠色單肩紗裙，在桃花的映襯下，仙氣十足，賀年感滿滿；最佳女配角傅嘉莉以一身紅色長裙示人，坐在椅子上騷出白滑長腿，極度誘惑；港姐冠軍黃嘉雯則與愛駒「飛馬座」一同亮相，她穿上型格的黑色皮衣配短褲長靴，其愛駒早前贏出賽事帶來逾200萬獎金，人馬皆富貴。

東張女神長腿玉背有睇頭

兩位「東張女神」和兩位人妻女星也各自各精彩，東張女神俞可程穿上超短的黑色開衩旗袍，大騷白滑長腿，充滿古典美；鄧凱文以一身火紅色的喱士晚禮服亮相，大騷誘人玉背。孫慧雪雖然穿上「包到冚」的閃片旗袍，但其豐滿上圍依然遮不住，曲線動人；文詠珊（Janice Man）則手持小燈籠，展現可愛少女感，風格截然不同。而港姐鍾翠詩同樣選擇紅色旗袍，背部的喱士透視設計，盡現其靚靚玉背。