Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

麥明詩「準阿嫂」係TVB上位小花？大合照企位融入麥家力壓妹妹 女方親回與麥明山關係

影視圈
更新時間：16:47 2026-01-15 HKT
發佈時間：16:47 2026-01-15 HKT

「十優港姐」麥明詩（Louisa）畢業於英國劍橋大學法律系，而其哥哥麥明山（Vincent） 也是超級學霸，現時是一位整形外科專科醫生，近日更上一層樓，正式加盟養和醫院整形外科中心，開業當日，麥家總動員現身支持，但有眼利網民發現，2019年落選港姐陳熙蕊（Blossom）驚喜現身兼站C位，兩人關係瞬間成為焦點。

陳熙蕊成為麥明詩「準阿嫂」？

麥明詩日前在IG貼上哥哥麥明山在養和醫院掛牌執業的相片，當日除了朱千雪夫婦現身外，陳熙蕊在大合照時緊貼麥明山身邊，連妹妹麥明詩都要靠邊站，引起網民猜測陳熙蕊是否早已融入麥家，成為麥明詩的「準阿嫂」？不過最令網民奇怪的是二人的社交平台卻沒有互相關注，似是刻意保持距離，並猜二人私下可能是情侶關係，為避嫌而未有「追蹤」對方！

相關閱讀：麥明詩哥哥加盟頂級私家醫院 超強履歷大公開 坐維港海景Office身價急升

陳熙蕊表示這次是一場誤會

陳熙蕊今日（15日）到觀塘出席活動，對於站在C位的照片出現後，旋即傳出她是麥明山女友一事，陳熙蕊即時否認並表示這次是一場誤會。她解釋，大家有共同朋友，而麥明山是她朋友的朋友，所以大班人去支持，問到與麥明山是否已經很相熟？她說：「其實我跟他只見過一兩次，閒談過但不算太熟，（麥明山是否喜歡類型？）我喜歡專一、孝順和善良男士。」追問她現在是否正拍拖？她透露，其實自己已經有了解中的對象了，有好消息再跟大家分享，直接將麥明山的緋聞打破。但陳熙蕊卻表示，自己身為藝人經常要出鏡，因此會追求以最靚一面示人，所以也希望找機會向麥明山咨詢美容意見。

陳熙蕊兼職做補習老師維持生計

現年32歲的陳熙蕊曾參選2019年的香港小姐，並獲得「友誼小姐」，落選後加入TVB，曾參演多部劇集，其中在《法證先鋒6倖存者的救贖》中飾演精神分裂症患者，演技備受肯定。由於家人移居美國，她隻身留港發展，曾坦言「思鄉病」是最大難關。在娛樂圈發展平平的陳熙蕊，曾表示在香港生活開支大，收入不穩定，操得一口流利英語的她，兼職為小朋友補習英文來以維持生計。

相關閱讀：TVB長腿小花曝光被「性侵」後傷痕！索腿多處瘀青惹人心疼 舉牌站街頭：不再啞忍

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
陳茵媺容貌大變裝扮樸素惹爭議：內地都不這麼穿了 為陳豪執行李顯好老婆本色
陳茵媺容貌大變裝扮樸素惹爭議：內地都不這麼穿了 為陳豪執行李顯好老婆本色
影視圈
22小時前
湖南女童疑因找不到媽媽，在停車場激動暈倒後死亡。
00:09
湖南婦偷偷離開前夫家 9歲女尋母未果哭死街上︱有片
即時中國
6小時前
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-13 16:42 HKT
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
影視圈
8小時前
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
飲食
2026-01-14 16:28 HKT
五索開台大爆富豪馬先生性癖：可以搞成晚 被問「多人運動」咁回應 接受隨時分手？
五索開台大爆富豪馬先生性癖：可以搞成晚 被問「多人運動」咁回應 接受隨時分手？
影視圈
7小時前
被告萬日林當晚行凶後街頭被捕，官斥他將死者斬至幾乎身首分離，手法極為凶殘，依例判處終身監禁。
無業漢隨機斬殺七旬翁至近身首分離 事後扮作精神病人 官斥手法極凶殘判終身監禁
社會
2026-01-14 12:20 HKT
婆婆恐被榨乾便利店陷心寒對質 女店員爆1句話死守棺材本：「你個仔...」｜Juicy叮
婆婆恐被榨乾便利店陷心寒對質 女店員爆1句話死守棺材本：「你個仔...」｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
泰國再「冧」起重機︱車CAM實拍2死5傷恐怖畫面 與在建高鐵慘劇同一承建商
00:18
泰國再「冧」起重機︱車CAM實拍2死5傷恐怖畫面 與在建高鐵慘劇同一承建商
即時國際
1小時前