麥明詩哥哥加盟頂級私家醫院 超強履歷大公開 坐維港海景Office身價急升

「十優港姐」麥明詩（Louisa）的家庭一向被譽為「學霸世家」，而她的醫生哥哥麥明山近日更上一層樓，正式加盟養和醫院，展開其職業生涯的新一頁。麥明詩昨日（12日）在IG上高興地分享了這個喜訊，並為哥哥送上最真摯的祝福，字裡行間充滿了對兄長的驕傲。

麥明詩盛讚哥哥精益求精

麥明詩在IG上發文寫道：「我家大佬，一向做事沉穩，默默耕耘。經過多年在專業上的努力，今天很開心能見證他於養和醫院展開新旅程。」她盛讚哥哥是一位精益求精的整形外科醫生，並感性地表示：「在我心裡，他始終是那個對人將心比心、充滿溫度的哥哥。」麥明詩相信，哥哥在新的工作崗位上，會一如既往地帶著那份待人的真摯，將病人的需要和福祉放在最重要的位置，並為他打氣：「麥明山醫生，加油！」

相關閱讀：麥明詩9個月大兒子展現驚人自理能力 專家外婆讚不絕口 稱做一事可培養獨立性格

麥明詩哥哥辦公室望開揚維港景

為了慶祝哥哥履新，麥明詩與家人，包括父母，一同到養和醫院的整形外科中心表示支持。從上傳的照片可見，一家人齊聚在麥明山醫生的新辦公室內，背景是開揚的維港景色，場面十分溫馨。麥明詩亦與哥哥在「Plastic & Reconstructive Surgery Centre 整形外科中心」的招牌前合照，兄妹情深。現場氣氛熱鬧，眾人更開香檳慶祝，分享這份喜悅。除了家人之外，圈中好友亦有到場祝賀。 當中，同樣是港姐出身的朱千雪也偕同醫生老公吳坤論現身祝賀，並與麥明詩兄妹合照留念，可見他們交情甚篤。

相關閱讀：麥明詩產後大解放首晒泳照索爆身材回歸！醫生胞兄罕同框 B仔正面照險再度曝光

麥明山醫生履歷豐富

據悉，麥明山醫生於2013年畢業於香港中文大學醫學院，其後在醫管局新界西聯網外科部門接受專科培訓，並在2020年正式取得整形外科專科執業資格。經過多年在公營體系的服務後，他於2024年轉到私人市場執業，並於去年底加入養和醫院。其專業範疇廣泛，主要包括面部創傷重建、癌症重建、燒傷燙傷處理及各類美容手術等。如今他以豐富經驗加盟頂尖私家醫院，加上家人和好友的公開力撐，相信未來前途無可限量。