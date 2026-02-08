前TVB性感女星貼身裙「半除」效果震撼視覺 疑洩失婚後感情觀：是我錯了

前TVB藝人白雲（Snowy）以驕人身材及大膽作風見稱，早前剛度過38歲生日，曾許下生日願望希望招來好桃花。昨日（7日）白雲在社交平台派福利，上載一輯極度性感的照片，即掀起網民熱議。

白雲晒火辣曲線

白雲昨日在IG分享一輯穿酒紅色超貼身長裙靚相，完美勾勒出其S形火辣曲線。白雲身上的長裙設計極為大膽，正面一字肩跌到落胸部，背面更完全挖空，僅靠一條幼帶防跌，大騷白滑玉背。

在多角度的照片中，見到白雲的肩帶從肩上滑落，僅僅掛在手臂上，造成「半除」的視覺效果，側面更是春光乍現，尺度之大令人咋舌，可謂遊走在走光邊緣，畫面充滿遐想。不少網民看後都大讚白雲身材火辣，造型美艷。

白雲有感而發

白雲留言：「倘若你只是過客，那向你索取太多，確實是我錯了。」不少網民睇完帖文後，聯想起白雲失婚。早在10年前白雲曾與前香港先生江俊霖（Kelvin）有過一段婚姻，二人最終在2021年離婚。

