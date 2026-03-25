前TVB「綜藝女神」經歷失婚渴求母子戀 脫去背心真空上陣 超震撼上圍雙手遮唔晒

現年38歲的前TVB「咪神」白雲（Snowy），曾於TVB綜藝《五覺大戰》中當神獸天使「讓唔猿」而被受觸目，而她自2021年與富二代前夫江俊霖離婚後，感情狀況一直成謎，備受外界關注。白雲向來以其極為澎湃的火辣身材聞名，亦從不吝嗇在社交平台大派福利，吸引大批忠實粉絲追蹤。

白雲脫去「內衣」性感升級

早前，白雲以一輯戴著眼鏡的「禁慾」OL造型照引起熱話，相中她身穿一件白色低胸馬甲式上衣，內襯同色低胸背心，配上格仔短裙，造型已相當誘人。然而，白雲近日將性感尺度再度升級，於最新發佈的影片中，將內裏的背心直接脫去，視覺效果極為震撼！

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白雲疑真空上陣

在影片中，白雲繼續戴上充滿知性美的眼鏡，盡展「制服誘惑」，配上微張的朱唇，表情嫵媚，電力十足。她身上的白色馬甲式上衣大開中門，而這次她除去內襯背心，疑似真空上陣，僅以雙手遮掩胸前重要部位，性感程度可謂推至新高，大膽程度令人咋舌。而她於影片中表示，自己現在38歲，已準備好接納男孩的追求，並附上數位18、19歲的靚仔圖，表明要來場轟轟烈烈的母子戀。

白雲上圍「遮唔晒」

雖然白雲用雙手作出遮掩，不過由於其上圍實在太誇張，故此根本「遮唔晒」。更甚的是，被她親手「撳實」的豐滿上圍，在壓力下更顯向外擴張，視覺上Size彷彿比往時更加偉大，畫面充滿張力，讓一眾粉絲大飽眼福。白雲於離巢後未有放棄演藝事業，她更考了潛水牌轉當潛水教練，不時帶團出海。

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