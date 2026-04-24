「咪神」白雲細碼比堅尼谷出澎湃上圍 S形曲線搭堅挺蜜桃臀 歡迎男士主動進擊

前TVB「咪神」白雲，自2021年與富二代前夫江俊霖離婚後，作風愈發大膽，感情生活也備受關注。近日，她再度於社交平台「大派福利」，上傳了一系列在馬來西亞吉隆坡無邊際泳池拍攝的火辣泳裝照。照片中，白雲身穿一套明顯細了一個碼的黑白拼色比堅尼，將她引以為傲的澎湃上圍和纖腰曲線展露無遺。無論是跪在池邊，對著鏡頭甜笑，還是浸在水中回眸，背景襯托著吉隆坡地標雙子塔的璀璨夜景與落日餘暉，畫面都極盡性感誘惑，完美詮釋了「人間最強Body」的稱號，白雲更在帖文中寫下：「如果你想我了，一定要告訴我哦。因為摩羯從不主動」，字裡行間充滿了對愛情的憧憬與暗示。

白雲性感形象深入民心

白雲的演藝生涯起點頗具記憶點，她最初憑藉在TVB綜藝節目《五覺大戰》中擔任神獸天使，成功吸引觀眾目光。節目中，她憑藉著傲人的身材和甜美的外貌迅速累積人氣，並被冠以「咪神」的封號。自此，性感便成為了她最鮮明的標籤。白雲從不吝嗇向外界展示自己的天賦本錢，社交平台成為了她的最佳舞台。她頻繁地分享各種性感美照，從日常穿搭到泳裝造型，每一張都精心拍攝，吸引了大批忠實粉絲追蹤。

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白雲無懼年齡差宣告想談「母子戀」

回復單身後的白雲，不僅在生活態度上更加自由奔放，在愛情觀上更是拋出了震撼彈。她曾在影片中大方表示，自己已經完全準備好接納「男孩」們的追求，更直言不諱地表明，非常樂意嘗試一場轟轟烈烈的「母子戀」。為了證明自己所言非虛，她甚至附上了幾位年約18、19歲的年輕帥哥照片，明確表達了對「小鮮肉」的欣賞。

傳白雲性感相成離婚導火線

白雲曾在2016年，與拍拖長達5年的富二代港男江俊霖結婚，不過這段婚姻在2021年已經低調結束。有傳兩人離婚的原因，正是因為男方家庭較為傳統，無法接受白雲經常在網上發布性感照片，白雲繼續享受著多姿多彩的單身貴族生活，而前夫江俊霖則選擇重新出發，曾現身內地的戀愛真人騷，各有美好新生活。

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