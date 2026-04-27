73歲曾志偉踢波失平衡重摔倒地 落場僅1分鐘出意外嚇呆譚詠麟苗僑偉 曾公開表示身體變差

73歲的曾志偉，自今年初辭任TVB總經理一職後，真正過上了「無官一身輕」的逍遙生活，將更多時間投入到個人興趣與公益活動中，頻繁與好友相聚，享受人生。近日，他便隨「香港明星足球隊」前往廣東惠州，參與為慶祝球隊成立40週年而舉辦的慈善公益邀請賽。然而，在這場備受矚目的賽事中，曾經是職業足球員的曾志偉，卻上演了令人意想不到的「罕見意外」，僅僅上陣一分鐘便狼狽倒地，更被逼提早離場，同場的譚詠麟和苗僑偉看到他重摔倒地都呆在當場。

曾志偉帶波狂奔離奇倒地

明星足球隊跟女子隊比賽，當時曾志偉身穿8號粉色球衣，甫一上場便展現出十足的拼勁。儘管年歲已高，身形不如當年靈活，但他寶刀未老，憑藉著豐富的經驗和足球意識，在綠茵場上積極跑動、努力穿插，試圖組織攻勢。正當他帶球向前推進，準備大展腳法之際，在沒有與任何人發生碰撞的情況下，他的身體突然失去平衡，整個人重心不穩，重重地摔倒在草地上，場面嚇人。

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譚詠麟由擔心變恥笑

這突如其來的一摔，讓在場的所有人都驚呆了。隊友們，包括譚詠麟和苗僑偉，第一時間都露出了錯愕和擔憂的神情，深怕曾志偉因年紀問題而受傷。然而，幸好曾志偉並無大礙，很快便自己站了起來。正當大家疑惑他為何會平地摔跤時，謎底揭曉，原來罪魁禍首竟是他腳上那雙「久疏戰陣」的球鞋。因為球鞋鞋底的膠質氧化，在激烈的跑動下竟然整個「甩底」，導致他瞬間失去抓地力滑倒。目睹整個過程的譚詠麟，在確認老友無恙後，立刻忍不住指著對方放聲大笑，盡顯損友本色。而三哥苗僑偉起初還擔心他是否傷出，當看到志偉無奈地指著自己那隻已經爛了的球鞋時，也忍不住笑了出來。

曾志偉上陣一分鐘尷尬離場

賽後曾志偉接受訪問時，被問及今場踢了多久，他自己也忍不住大笑著自嘲：「上咗一分鐘，哈哈！」當被追問為何這麼快便下場時，他指著那隻已經完全脫落底部的球鞋，哭笑不得地解釋道：「隻鞋爛咗啊！對鞋氧化咗，成個甩底啊！」這個意外的小插曲，也成為了賽後隊友們津津樂道的笑料。「香港明星足球隊」的官方社交平台帳號事後亦發文「抽水」，幽默地寫道：「台下十年功，上場一分鐘。喂！志偉哥！你隻鞋爛咗啊！」影片在網上瘋傳，引起熱議。

曾志偉曾坦言身體「差咗好多」

雖然曾志偉今次未有真正受傷，但已滿73歲的他年紀已不少，而之前他接受黎芷珊訪問，亦曾指自己身體於過去幾年任TVB總經理而變差。王祖藍指他卸任之後，最應該立即去驗身，曾志偉坦言自己身體「差咗好多」：「身體狀態差咗好多，我對唔住自己呀。第一我冇時間做運動，睡眠時間不足，唔熟睡，就已經令身體差。做總經理應酬又多，飲啲應酬酒，對自己身體好差」。黎芷珊當時亦直指他白頭髮「多咗好多」。

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