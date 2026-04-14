曾志偉73歲生日派對移師深圳 逾百藝人雲集賀壽場面墟冚 譚詠麟、苗僑偉北上列陣撐場

曾志偉每年生日都會舉辦慈善素宴，廣邀圈中好友參與，之後再搞生日派對開心慶祝，今年亦不例外。曾志偉昨日（13日）趁73歲生日前夕，拉大隊到深圳舉行「哈利波特」生日主題派對，逾百圈中好友到賀，場面星光熠熠非常熱鬧。

譚詠麟獻唱《一生中最愛》感動全場

作為當晚的壽星，曾志偉身穿灰白色西裝外套，精神矍鑠地滿場飛招呼賓客，與每位好友熱情擁抱合照，笑容滿面。派對氣氛高漲，由摯友譚詠麟（阿倫）及謝天華輪流獻唱助興。譚詠麟更搭著曾志偉的肩膀，深情獻唱《一生中最愛》，並高呼：「一生嘅好朋友曾志偉，一生中最愛」，真摯的兄弟情誼感動了現場所有來賓。

逾百明星撐場 苗僑偉夫婦等盛裝出席

曾志偉的生日派對向來是娛樂圈盛事，今年雖然在深圳舉行，但依然無阻一眾好友的熱情。出席的巨星陣容鼎盛，包括苗僑偉與太太戚美珍、陳展鵬與太太單文柔、黎諾懿、吳啟華、梁漢文、車婉婉、姚樂怡、阮兆祥、周家蔚、呂慧儀、TVB高層樂易玲等，逾百位明星齊聚一堂，星光璀璨。

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《中年好聲音》唱將到賀

此外，《中年好聲音》的一眾唱將，如周吉佩、支嚳儀、譚輝智、羅啟豪、顏志恒、李佳、顏米羔、黃博、林思彤、甘永傑、梁浩賢及陳芊芸也齊聚一堂，為曾志偉送上祝福。特別的是，現場還有一部機械人跟著音樂節拍熱舞，成為另類的「Dancer」，為派對增添了不少科技感和趣味。

曾志偉派對花心思

而曾志偉生日派對現場亦花盡心思，充滿「哈利波特」的魔法元素，從「9¾月台」的裝飾到精緻的甜品桌，一個三層高的生日蛋糕十分搶眼，上面不僅有曾志偉的卡通公仔，還寫著「平安喜樂」和「獎門人」的祝福語，可見其巧思。

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