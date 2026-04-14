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曾志偉搞60圍慈善素宴星光熠熠  幼子曾國猷激罕現身  邱淑貞戴過百萬名錶美人遲暮？  

影視圈
更新時間：09:00 2026-04-14 HKT
發佈時間：09:00 2026-04-14 HKT

資深藝人曾志偉在73歲生日前夕，舉辦了盛大的「寺同道合慈善素宴2026」，今年他筵開60多席，廣邀圈中好友，場面星光熠熠。除了慶祝生辰，晚宴亦為佛教團體成功籌得超過300萬港幣善款。其中，久未公開露面的巨星邱淑貞不僅驚喜現身，更親身上台協助拍賣，成為全場焦點；而在大合照中，曾志偉的子女曾寶儀、曾國祥甚至是幼子曾國猷都出席。

曾志偉人脈犀利

當晚，曾志偉身穿黑色中袖西裝，配上牛仔外套和綠色圍巾，精神飽滿地穿梭於各席之間，與眾多賓客合照，盡顯其驚人的人脈和好人緣。除了女兒曾寶儀特別由台灣回港擔任司儀，兒子曾國祥也上台祝賀外，連極少露面的小兒子曾國猷也罕見現身，一家人齊聚支持。

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曾志偉獲一眾巨星力撐

到賀的明星陣容鼎盛，包括張智霖與袁詠儀夫婦、溫碧霞、錢嘉樂、張耀揚、江美儀、葉子楣等。此外，不少「星媽」也成為座上客，如佘詩曼、古天樂及湯盈盈的母親，場面熱鬧非凡。

邱淑貞為慈善上台

全晚最矚目的嘉賓，莫過於一代女神邱淑貞。篤信密宗多年的她，為支持好友及慈善，罕有地出席大型宴會。她與曾志偉一同上台，為大和尚的墨寶及佛教珍品進行慈善拍賣，最終成功以45萬港元售出，為慈善出一分力。

邱淑貞現歲月痕跡依然富貴

現年57歲的邱淑貞打扮素雅，以白色條紋襯衣搭配黑色長款風衣，盡顯低調高貴的氣質。在現場的零濾鏡鏡頭下，雖然臉上可見歲月的痕跡，眼袋和略顯流失的膠原蛋白帶來了「美人遲暮」之感，但其出眾的顏值和氣質依然在線。值得注意的是，她左手上佩戴的腕錶價值過百萬港幣，足見其生活依然富貴。

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