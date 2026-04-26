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賭王四房大仔何猷亨跟新女友親密互動  女方仙氣近照曝光  甜蜜滿瀉盡展大家閨秀氣質

影視圈
更新時間：16:00 2026-04-26 HKT
發佈時間：16:00 2026-04-26 HKT

現年32歲、已故賭王何鴻燊的四房兒子何猷亨，自今年元旦日認愛後，感情生活一直備受矚目。近日，一張他與新女友的最新甜蜜合照在網上流出，相中兩人如膠似漆，互動親密閃爆網民，再次成為城中熱話。

何猷亨跟新女友如膠似漆

在最新曝光的照片中，何猷亨攜女友出席一個較為正式的場合。他身穿筆挺西裝，流露出幸福的笑容，而他身旁的女友則以一襲優雅的黑色長裙示人。照片捕捉到兩人旁若無人的親密瞬間，只見何猷亨從後方親暱地摟著女友，頭下意識地靠向女方，臉上掛著藏不住的甜蜜笑容，盡顯熱戀中的濃情蜜意。他的手輕輕搭在女友的身上，身體語言充滿愛意，羨煞旁人。

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何猷亨新女友顏值極高

這位成功擄獲何猷亨的新女友，顏值極高，擁有一頭烏黑亮麗的長髮，五官清秀，氣質既清純又大方，在鏡頭前展現出從容的微笑，渾身散發著大家閨秀的脫俗氣質，外貌絕不遜色於何猷亨過往的任何一位緋聞女友。

何猷亨曾傳傾情劉佩玥陳凱琳

回顧何猷亨的戀愛史，可謂相當豐富，歷任女友及緋聞對象均是女神級人馬。他曾於2015年傳出積極追求當屆港姐冠軍劉佩玥及陳凱琳，更被指駕跑車探班示愛，但兩段緋聞均未有結果。同年，何猷亨因與女星陳瀅同遊日本而令戀情曝光，女方更一度獲安排入住四太梁安琪名下的豪宅，備受寵愛。可惜這段關係僅維持了半年便告終。分手後，兩人再見亦是朋友，關係良好，陳瀅亦有出席賭王喪禮，一度傳出復合，但雙方均未承認。

陳瀅罕爆跟何猷亨拍拖秘密

陳瀅曾早前在訪問中罕有地剖白，指當年與何猷亨的戀情受到外界過度關注，壓力巨大，形容「太Hurt到我所有嘢，令到我好冇安全感同自信」，從而對公開戀情產生恐懼。她強調壓力並非來自何家，而是外界的目光。她表示，兩人分手後仍是會互相關心的好朋友，並對戀情告終不感可惜。

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