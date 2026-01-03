賭王四房大仔何猷亨高調認愛  女友仙氣曝光恩愛身貼身  曾戀陳瀅跟3大TVB花旦傳緋聞

已故賭王何鴻燊四房長子何猷亨，感情生活向來備受關注，踏入2026年元旦他傳來好消息，在社交場合大方公開新戀情，成為全城熱話。何猷亨的新女友氣質極佳，難怪可以征服何猷亨，而跟女友十指緊扣的何猷亨就顯得一臉幸福。

何猷亨元旦夜店認愛

在最新曝光的照片中，何猷亨與一眾好友在夜店歡聚，慶祝新一年的來臨。他身穿灰色型格外套，神采飛揚，臉上掛著藏不住的幸福笑容。身旁緊貼著一位長髮美女，猷亨更與她十指緊扣，親密地臉貼臉合照，猶如向世界宣示主權，正式認愛。

何猷亨新女友仙氣十足

照片中的女方擁有一頭烏黑亮麗的長直髮，皮膚白皙，五官精緻，面對鏡頭露出甜美微笑。她身形窈窕，散發出一股仙氣十足的脫俗氣質，外貌絕不遜色於何猷亨過往的任何一位緋聞女友。被愛情滋潤的何猷亨，看起來精神飽滿十分幸福。

何猷亨曾傳情傾劉佩玥陳凱琳

何猷亨的戀愛史相當豐富，歷任女友及緋聞對象均是女神級人馬，當中有多位都是TVB女星。何猷亨2012年與劍橋畢業的富家女陳可欣交往，戀情獲賭王稱讚。可惜在2013年，因他被拍到與藝人何佩瑜外出，隨後便宣布與陳可欣已分手。2015年，有傳何猷亨曾積極追求TVB港姐冠軍劉佩玥及陳凱琳，更曾駕跑車探班及在社交媒體高調示愛，但兩段緋聞最終都未有開花結果。

何猷亨曾跟陳瀅拍拖半年

何猷亨同年與陳瀅同遊日本後戀情曝光，女方更一度獲安排入住四太梁安琪名下豪宅，但戀情僅維持半年便告終。分手後二人再見亦是朋友，2020年何猷亨被拍到親自接載陳瀅，她亦有出席賭王喪禮，一度傳出復合，但雙方未有承認。到2020年，何猷亨被傳媒拍到與另一港姐冠軍馮盈盈一同舉辦遊艇派對，傳出緋聞，但女方隨即否認，強調兩人僅為朋友關係。

