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陳瀅罕談舊愛何猷亨認分手後有陰影 曾要前後腳用膳被Hurt到冇自信 自爆靠交友App識男仔

影視圈
更新時間：22:30 2026-03-24 HKT
發佈時間：22:30 2026-03-24 HKT

現年36歲的TVB小花陳瀅，入行以來緋聞不斷，最為人熟知的莫過於2015年與何鴻燊四房兒子何猷亨的戀情。當年兩人同遊日本，陳瀅更曾與四太梁安琪及何超欣結伴欣賞演唱會，一度被外界視為「何家準新抱」。然而，這段備受矚目的戀情在維持不足一年後告終。陳瀅近日在訪問中罕有地剖白，指當年與何猷亨的關係被過度關注，「嗰個係我唯一一次會公開拍拖嘅男朋友，但佢之後我好驚。首先我驚咗狗仔隊，驚咗回應，驚啲人寫嘅標題、標籤、形容，太Hurt到我所有嘢，令到我好冇安全感同自信。」從而對公開戀情產生恐懼，往後的感情都選擇「收得好埋」，甚至與男友出外用膳亦要前後腳離開，避免引起注意。

陳瀅仍然單身玩交友App尋男友

對於與何猷亨分開，陳瀅重申壓力並非來自何家，而是外界對其戀情的過份關心。她表示，兩人分手後仍是會互相關心的好朋友，並對戀情告終不感可惜。如今，陳瀅形容自己心態已變得更為強大，直言希望可以在香港公開拍拖，即使再被傳媒關注或報導，她亦不再畏懼回應。目前單身的她，在愛情中屬於「進取型」，透露曾嘗試使用交友程式認識對象，對尋覓新戀情持開放態度。

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陳瀅決心進修演技

回顧演藝生涯，陳瀅坦言並非一帆風順。她憶述入行初期拍攝隱形眼鏡廣告時，因NG過百次而被斥責，幸得一位女士提點，才讓她意識到需用心揣摩表演。初嘗電影拍攝《寒戰》時，更因過度緊張而全身僵硬。這些經歷，加上後來劇集產量由一年三套銳減至一套都沒有，讓她陷入事業低潮，不禁自我質疑：「係唔係我唔夠好？唔夠進取、勤力？係唔係我唔識花言巧語？」連串的打擊促使她下定決心，前往北京進修演技，提升自己。

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何猷亨新女友仙氣十足

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