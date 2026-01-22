「富貴花旦」陳瀅豁出去超性感  豐滿上圍撐爆閃鑽低胸戰衣  嫵媚眼神加黑絲極煞食

現年36歲的TVB上位花旦陳瀅（Jeannie），不僅演藝事業發展順遂，其富裕的家庭背景和貴氣十足的形象也一直是大眾焦點。向來捨得花費的她，早前曾透露為了心頭好，不惜用盡信用卡限額，成功入手一個炒價達三十萬的Hermès手袋，其富貴生活令人羨慕。

陳瀅金髮配嫵媚眼神煞食

近日，陳瀅再次成為鎂光燈的焦點，她在IG上載了數張參加活動時的性感造型照片及影片，其驚艷狀態引來網民熱烈討論。從照片和影片中可見，陳瀅化上精緻的妝容，一頭金色長髮配上嫵媚的眼神，整個人神采飛揚，美不勝收，散發出自信又迷人的光彩。

陳瀅超低胸凸顯豐滿上圍

不過，最吸睛的莫過於她一身精心搭配的性感裝束。陳瀅穿上了一件閃銀色的低胸吊帶上衣，上身佈滿了閃爍的鑽飾，在燈光下顯得格外耀眼。貼身的剪裁和超低胸的設計，完美地凸顯了她豐滿的上圍和姣好的身材曲線，看起來既高貴又極具誘惑力。

陳瀅穿上黑絲倍增性感魅力

而下半身的配搭更是將性感魅力推向極致。她穿上了一條白色高釵長裙，裙擺飄逸，但在走動間，裙子的高釵設計讓她的修長美腿若隱若現。更令人驚喜的是，陳瀅在長腿上穿上了薄薄的黑絲襪，為整個造型增添了一份神秘的誘惑感，令性感指數直線飆升，完美演繹了何謂高級的性感。

陳瀅獨居3千萬豪宅

陳瀅出身富貴，其親生爸爸在她出生前已因腦瘤離世，後來媽媽改嫁陳姓商人故改名。陳瀅小時候被媽媽她送往加拿大與婆婆居住，畢業後回流返港並加入娛樂圈，有指陳瀅的繼父在內地從事房地產生意，有商場大王之稱，在廣州有一幢6層樓高的商場，富家女的陳瀅在2017年被爆出搬入價值3,ooo萬的九龍匯翔道8號The Austin，享受獨居女生的生活，陳瀅在2019年首次在加拿大置業，花光四年積蓄付七位數字作首期，買樓送給外婆，以報答她犧牲了私人時間及自由養她的恩情。

