TVB新晉花旦為Hermès包包用盡limit 為心頭好行匀全澳門 成功入手嗌驚驚兼肉赤

影視圈
更新時間：15:40 2025-12-27 HKT
發佈時間：15:40 2025-12-27 HKT

TVB上位花旦陳瀅（Jeannie）雖然忙於在澳門拍攝TVB新劇《璀璨之城》，不過到底Shopping是女人的天性，就算工作多忙都會爭取時間去Shopping，日前陳瀅與好友馬天佑拍片開箱，大晒戰利品！

陳瀅為心頭好行匀全澳門

今次陳瀅出手相當重，原來是Hermès Birkin 30，開箱前夕陳瀅一臉興奮兼期待，正如馬天佑所言：「相信這個橙色盒對大部份人都冇得抗拒。」陳瀅為了這個心頭好，不惜行匀全澳門4間Hermès店舖。

相關閱讀：陳瀅移師深圳搞生日會 被粉絲窩心大禮感動 收拾心情準備到澳門拍攝《璀璨之城》

陳瀅用盡信用咭limit成功入手

陳瀅稱早前趁空檔行匀全澳門4間Hermès店舖，本來馬天佑提議好友買SHOULDER BIRKIN，但最後陳瀅成功入手一個Box皮、銀扣的Hermès Birkin 30：「因為啱啱碌卡嗰陣係一次過碌㗎嘛，我未見過我張卡係碌到呢個limit，好肉赤，我有啲驚。」被譽為「袋霸王」的馬天佑大讚這個袋與陳瀅相襯：「Box皮製作過程好考功夫，因為個皮Delicate嘅關係，一嘢刮少少，佢就會有痕。」陳瀅對新袋當然愛不釋手：「好多人都覺得Box皮係好易花喎，但係我就覺得呢個好有型，好似有性格啲。」據知Box皮炒價高達二、三十萬，馬天佑稱：「有一段時間Box皮係絕咗版，我唔知係咪因為佢搵唔到好靚嘅Box皮定點樣，喺二手市場，Box皮都係貴過其他皮，當然嗰啲特殊皮唔計啦。」

陳瀅家境富裕獨居逾3000萬豪宅

陳瀅的親生爸爸在她出生前已因腦瘤離世，後來媽媽改嫁陳姓商人故改名。陳瀅小時候被媽媽她送往加拿大與婆婆居住，畢業後回流返港並加入娛樂圈，有指陳瀅的繼父在內地從事房地產生意，有商場大王之稱，在廣州有一幢6層樓高的商場，富家女的陳瀅在2017年被爆出搬入價值3,ooo萬的九龍匯翔道8號The Austin，享受獨居女生的生活，陳瀅在2019年首次在加拿大置業，花光四年積蓄付七位數字作首期，買樓送給外婆，以報答她犧牲了私人時間及自由養她的恩情。

相關閱讀：陳瀅穿幼帶比堅尼登豪華遊艇 身材凹凸有致超吸睛 驚爆身貼身胸壓男子極親密

