李啟言父親離世丨李盛林牧師病友家屬發文憶述Mo爸最後時光 曝光與李太病房對話內容

在MIRROR 2022年紅館演唱會事故中嚴重受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo），其父親李盛林牧師今日（25日）傳出病逝噩耗，牧職神學院已證實此消息。噩耗傳出後，一位曾與李牧師同房的病友家屬在社交平台Threads上發文，憶述與李牧師夫婦相處的點滴，並對其離世消費者感到突然及難過。

病友家屬憶述李盛林牧師最後時光

該名家屬在帖文中表示，其丈夫因病入住仁安醫院，而李盛林牧師正是其丈夫的鄰床病友。她憶述，今早（25日）約10時到醫院時，「買旗」後還特意想與李盛林牧師分享。她表示，當時自己還對李太說，希望李盛林牧師能像她前奶奶一樣，住院幾個月後便能康復出院。她離開時，還與戴著氧氣罩的李盛林牧師揮手道別，未料這竟是最後一面。

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李盛林牧師偶爾與病友交談

帖文續指，下午3時許，當她陪同丈夫完成檢查返回醫院時，看到李太正與一群教友在禱告，而李盛林牧師的病床已經清空。她起初以為只是轉換了病房，豈料李太告知她，李盛林牧師已經安詳離世。她寫道：「我聽到真係好難過」，並透露丈夫與李盛林牧師在入院第二週成為病友後，大家偶爾會聊天，她自己也差不多每天都會與他們打招呼。

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這位家屬表示，在基督教環境成長的她，為李太在艱難時刻能有家人和教友的陪伴而感恩，並為李牧師一家禱告。她亦提及自己丈夫的療程因身體狀況而延後，流露出對家人的擔憂。許多網民亦留言對李盛林牧師表示哀悼，並為阿Mo及其家人送上支持。

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