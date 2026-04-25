李啟言父親離世丨李盛林牧師奔波醫院逾千日疑積勞成疾 曾為兒子阿Mo意外癱瘓獨自躲洗手間痛哭

舞蹈員李啟言（阿Mo）自2022年7月在MIRROR紅館演唱會因墮屏意外受傷，父親李盛林牧師一直透過代禱信，傳遞兒子的近況。正當阿Mo李啟言康復進度漸見曙光，「牧職神學院」在官方專頁公布李父於今日（25日）病逝消息，三年多來李盛林牧師為愛兒心力交瘁的照顧，再被翻出。

李盛林尊重兒子李啟言發展

李盛林牧師對兒子可謂非常愛錫，當年李啟言在理大讀生物醫學，尚有一個學期便畢業，因為喜歡跳舞，最終在家人尊重及接受下向興趣發展。李啟言父親李盛林牧師曾在訪問中，提到與家人移居加拿大逾30年，在兒子阿Mo李啟言出事後返港，當時見到愛子時內心好矛盾，「心跳、難受、好激動」，不過慶幸阿Mo李啟言尚在人間。李父曾返回返回加拿大處理私務，為兒子的治療決定返港照顧。

李盛林於兒子重傷後發出180封代禱信

李啟言事故後，李盛林牧師至今已為兒子發出180封代禱信，在今年3月1日的代禱信中，李父曾透露可能有慢性心血管問題，需要作詳細檢查，當時已慨嘆：「不確定自己的身體能否支撐，不確定自己能陪兒子走多長的路，不確定未來的日子會如何展開。」

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李盛林牧師自兒子發生意外後，三年多以來與太太除往返醫院陪伴外，李牧師又會每周六為兒子發出代禱信，跟進阿Mo李啟言的治療進度，李盛林牧師曾想過「我哋可以代替兒子嗎？唔郁得、受重創嘅可以係我哋嗎？」盼有一天阿Mo李啟言可以再企返起身。

阿Mo父母曾感到沮喪

李啟言爸爸李盛林牧師曾在佈道會分享心路歷程，直言獲悉噩耗後感到震驚及愕然，亦難以面對，與太太感到沮喪外，更曾獨自在洗手間嚎哭：「特別係好幾次，企係病床側邊，就諗返起好活潑嘅……一個仔，但竟然間一個姿勢嘅轉換都需要別人幫助，我哋覺得係好自然、好正常嘅舉動或者係自己好基本嘅照顧，但竟然都係要人幫。」李盛林牧師與太太每日會錄影短片，包括聖經及二人生活，再傳送予兒子，為李啟言送上精神上的支持。

李啟言爸爸日前入醫院

然而在一千多個日子裡，李盛林牧師在不斷奔波下，相信出現巨大的精神及體力消耗，亦嚴重透支其健康。日前李啟言父親的第195週代禱信中，曝光李盛林牧師的身體響起警號，照片見到李牧師身處醫院，在病床上接受靜脈注射（打點滴），信中提到「父子同心、努力向前」，指Mo爸身體不適，嘔吐及發燒正在接受治療，：「求神憐憫醫治，快快找出身體發炎的源頭，讓醫生可以對症下藥。」可惜李盛林牧師未能戰勝病魔，與世長辭。

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