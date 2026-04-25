阿Mo李啟言父親李盛林牧師病逝 日前身體不適嘔吐發燒 代禱信透露疑有心血管問題

李盛林牧師歷經MIRROR演唱會墮屏意外，三年多來不離不棄照顧兒子李啟言（阿Mo），在兒子康復路現曙光之際，不幸傳出病逝噩耗。李盛林牧師是牧職神學院前院長，今日（25日）牧職神學院在facebook公布噩耗，指李盛林牧師因病於4月25日主懷安息。MakerVille對李牧師離世深感惋惜，並向其家人致以深切慰問，願節哀順變。

牧職神學院公布李盛林牧師死訊

牧職前院長李盛林牧師已於今天4月25日安息主懷。李牧師一生竭力愛主，擔任院長期間，致力推動神學教育與牧者培育，貢獻良多，其生命的美善蹤跡，將長存於同工與師生心中。懇請主內肢體在禱告中記念李師母及李牧師家屬，求主賜下安慰與平安。「那美好的仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，所信的道我已經守住了。」（提摩太後書 4:7）

相關閱讀：李啟言父親離世丨李盛林牧師奔波醫院逾千日疑積勞成疾 曾為兒子阿Mo意外癱瘓獨自躲洗手間痛哭

李盛林兒子李啟言於MIRROR演唱會意外重傷

2022年7月28日，在MIRROR紅館演唱會上發生的巨型屏幕墮下意外，導致舞蹈員李啟言（阿Mo）身受重傷，從此面臨漫長且艱鉅的康復之路。在這段艱難的歲月裡，他的父親李盛林牧師成為他最強大的後盾，風雨不改地透過一封封代禱信，向外界更新兒子的最新進展，其深厚的父愛感動了無數人。

就在阿Mo日前於IG分享他以左手操控電動輪椅的影片，讓所有關心他的人們看到一線曙光時，噩耗卻突然傳來。「牧職神學院」的官方專頁於今日（25日）證實，擔任該神學院前院長的李盛林牧師已安息主懷。聲明中讚揚李牧師一生竭力愛主，對神學教育貢獻良多，其美善的生命將永存於師生心中。

相關閱讀：李啟言父親離世丨Mo爸李盛林曾稱So Ching是兒子最大支持 魚與熊掌論被斥情緒勒索道歉收場

李盛林牧師近月不適接受治療

李盛林牧師日前因身體不適出現嘔吐和發燒情況，需要接受治療。日前一封代禱信公開李盛林牧師生病消息，情況令人擔心。代禱信以「寫在代禱信第一次延遲的時刻」為題，李盛林牧師透露自己可能出現慢性心血管問題，正進行詳細檢查。信中，他坦承了內心最深的三個恐懼：不確定自己的身體能否繼續支撐、不確定還能陪伴兒子走多長的路、不確定未來的日子將如何展開。他寫下了一句令人心疼的話：「一封遲來的信，讓我們看見：原來，一直撐著這個家的人，也需要被撐住。」

相關閱讀：阿Mo李啟言MIRROR演唱會墮屏意外後首公開近照 頸部下方現插喉傷口