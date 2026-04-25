李啟言父親離世丨Mo爸李盛林曾稱So Ching是兒子最大支持 魚與熊掌論被斥情緒勒索道歉收場

男團MIRROR在2022年7月在紅館演唱會發生大型屏幕墜落意外，舞蹈員「阿Mo」李啟言嚴重受傷後，女友So Ching一直不辭勞苦地照料「阿Mo」李啟言，並透過每周的代禱信讓外界得知「阿Mo」李啟言的最新情況。惟在「阿Mo」李啟言的康復之路漸露曙光之際，卻傳來「Mo爸」李盛林於4月25日因病安息主懷，令人惋惜。

李盛林曾指So Ching對兒子最大支持

「Mo爸」李盛林的離世，對仍在康復路上的「阿Mo」李啟言無疑是沉重打擊。除了「Mo爸」李盛林外，「阿Mo」李啟言的女友、COLLAR前成員So Ching（蘇芷晴）一直在男友身邊支持，甚至全面停工照顧男友。「Mo爸」李盛林曾指So Ching是兒子信仰以外最大支持，然而，「Mo爸」李盛林曾在代禱信中一句「魚與熊掌，不可兼得」的言論，曾引發外界熱議。

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李盛林在代禱信上多次提到So Ching

自從兒子「阿Mo」李啟言受傷後，「Mo爸」李盛林每星期都為兒子發出代禱信，他曾表示：「每封代禱信都經過阿Mo拍板，我只是負責起稿。」「Mo爸」李盛林在代禱信上亦多次提到So Ching，其中在第42封代禱信上，提到So Ching退團是：「魚與熊掌，不可兼得，一個相當艱難的決定，蘇晴終於選擇了，勇敢地與阿Mo同走這漫長並彼此扶持的路。祈願神賜他們平安喜樂和力量。」結果因為「魚與熊掌」引來熱議，有人認為「Mo爸」李盛林的言論對So Ching不公，有「情緒勒索」之嫌，似乎暗示So Ching必須在事業和愛情之間作出抉擇。 其後「Mo爸」李盛林在帖文下留言，澄清信中提並非意指要So Ching二選一：「生命裏不全然是『二選一』的課題，取與捨之間或存在第三個選項及其他原因，抱歉在代禱信中用了讓人產生誤會或感困惑的用語，造成一連串的討論。」

So Ching曾因壓力導致身體出現問題

到了2024年12月，「阿Mo」李啟言在社交媒體發文感謝父親，但未有提及女友So Ching，引發外界對兩人感情狀況的揣測，再次引發分手疑雲。 「Mo爸」李盛林其後在代禱信中回應，指兒子只是想表達對父親的感激，因為他每天都在醫院觀察和溝通，所以對兒子的每絲進展都瞭如指掌。So Ching一直以來承受著巨大壓力，早前更自爆因壓力導致身體出現問題：「咁多年嚟，喺食/唔食/食幾多之間不斷拉鋸，不知不覺間身體不斷響警號，但高峰期我都一律無理會。」So Ching又指甚至停經半年，幸好月經終於「回來」。今年年初So Ching的IG簡介被移除「阿Mo」李啟言帳號，有人猜測是否代表二人感情有變，不過有網民覺得自「阿Mo」李啟言出事已過三年半，就算So Ching分手亦情有可原：「真心講條女算係咁啦，放棄咗事業同青春！未經他人苦，莫勸他人善！」

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